Trường hợp nào phải kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu?

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Trước những vướng mắc của nhiều doanh nghiệp trong quá trình thực hiện quy định về kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Công văn số 1391/ATTP-TP gửi các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm nhằm hướng dẫn thống nhất việc áp dụng các quy định hiện hành.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua đơn vị nhận được nhiều văn bản của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 15/2024/TT-BYT của Bộ Y tế về danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và các sản phẩm phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm khi nhập khẩu.

Thông tư số 15/2024/TT-BYT ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Để thống nhất thực hiện, Cục An toàn thực phẩm đã làm rõ 5 trường hợp cụ thể:

Phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải thực hiện kiểm tra

Đối với các sản phẩm là phụ gia thực phẩm có tên trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BYT, doanh nghiệp phải thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Thông tư này.

Phụ gia không sử dụng làm thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: Không phải kiểm tra

Trường hợp sản phẩm có tên trong Danh mục của Thông tư số 15/2024/TT-BYT nhưng không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thì không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 3 Thông tư số 15/2024/TT-BYT.

Một số trường hợp được miễn kiểm tra

Cục An toàn thực phẩm cũng nêu rõ, các sản phẩm chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ sản xuất nội bộ của doanh nghiệp, không tiêu thụ tại thị trường trong nước sẽ được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, trừ trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm.

Quy định này được thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký công bố sản phẩm

Trường hợp sản phẩm dùng làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Hồ sơ, trình tự đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố sản phẩm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 và khoản 5 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Liên hệ cơ quan Hải quan khi có vướng mắc về phân loại, mã số hàng hóa

Liên quan việc xác định mã số hàng hóa nhập khẩu, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể trong trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, thực hiện đúng các quy định nhằm bảo đảm việc nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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