Ấm áp nghĩa tình ở phường Thuận Hóa

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế (bên trái) trao kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo.

Hỗ trợ đúng người, đúng giải pháp

Theo kết quả rà soát cuối năm 2025, toàn phường Thuận Hóa còn 7 hộ nghèo, chiếm 0,03% tổng số hộ dân. Phần lớn các trường hợp đều rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, mất khả năng lao động hoặc sống neo đơn.

Trong căn nhà nhỏ xuống cấp tại tổ dân phố 26, gia đình ông Hồ Văn Hòa là một trong những hoàn cảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động. Gia đình có bốn người con nhưng hai người bị bại liệt, câm điếc từ nhỏ, còn bản thân ông tuổi đã cao, trí nhớ giảm sút. Mọi gánh nặng mưu sinh đều đặt lên vai người vợ với những khoản thu nhập ít ỏi.

“Gia cảnh khốn khó, con cái đau ốm, bệnh tật triền miên nên giờ chỉ mong Nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí để trang trải cuộc sống, thuốc thang”, ông Hòa chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Hòa, bà Lê Thị Yến ở tổ dân phố 28 cũng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Một người con mắc hội chứng Down, người con còn lại thường xuyên đau ốm, trong khi bản thân bà đã lớn tuổi và không còn khả năng lao động.

Xuất phát từ thực tế đó, UBND phường Thuận Hóa đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ từng hộ nghèo theo phương thức “đúng người, đúng nhu cầu, đúng giải pháp”. Mỗi hộ đều được khảo sát kỹ hoàn cảnh, xác định nguyên nhân nghèo và phân công một cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp trực tiếp theo dõi, đồng hành trong suốt quá trình thực hiện. Việc hỗ trợ không dàn trải mà tập trung vào giải quyết những tiêu chí còn thiếu hụt về nhà ở, y tế, việc làm, thu nhập và các dịch vụ xã hội cơ bản nhằm giúp các hộ đủ điều kiện thoát nghèo.

Huy động sức mạnh cộng đồng

Theo Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Trương Đình Hạnh, giảm nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. “Mỗi sự sẻ chia, mỗi nguồn lực được đóng góp hôm nay sẽ góp phần mang đến cơ hội để các hộ gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chúng tôi không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2026 xóa sạch hộ nghèo, mới đây phường đã phát động phong trào đóng góp thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời vận động các cơ sở sản xuất, trường học, chợ, hộ kinh doanh và các nhà hảo tâm cùng tham gia Quỹ “Vì người nghèo”. Tính đến ngày 24/7, phường đã tiếp nhận hỗ trợ cho 7 hộ nghèo hơn 235 triệu đồng. Trong đó, một số doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí lớn, như Công ty CP Cấp nước Huế 100 triệu đồng, Công ty Điện lực Huế 20 triệu đồng, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế 20 triệu đồng…

Ông Trương Công Hân, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Huế cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ nguồn hỗ trợ trên, phường Thuận Hóa chú trọng tạo sinh kế thay vì chỉ trao tặng tiền hoặc quà. Đối với những người còn sức lao động, địa phương phối hợp với doanh nghiệp bố trí các công việc phù hợp như chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường, thu gom phế liệu, tạo thêm nguồn thu nhập để người dân chủ động vươn lên. Cùng với đó là hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp cận đầy đủ các chính sách về y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội nhằm chung sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.