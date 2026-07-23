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ClockThứ Sáu, 24/07/2026 14:46

Khen thưởng vận động viên người khuyết tật đạt thành tích cao tại Giải vô địch quốc gia

HNN.VN - Sáng 24/7, Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích khi tham gia Giải vô địch quốc gia người khuyết tật năm 2026 ở các bộ môn điền kinh, bơi và cờ vua.

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Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên khuyết tật đạt giải

Tại Giải vô địch quốc gia môn điền kinh diễn ra ở tỉnh Thái Nguyên, đoàn thể thao người khuyết tật thành phố giành 1 huy chương đồng, xếp thứ 12 toàn đoàn.

Ở Giải vô địch quốc gia môn bơi và cờ vua tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, đoàn đạt 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng, xếp thứ 7 toàn đoàn. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thái Dương đã xuất sắc giành 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng ở bộ môn bơi.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Người khuyết tật - Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố đã biểu dương tinh thần nỗ lực, ý chí vượt khó của các vận động viên và sự tận tâm của đội ngũ huấn luyện viên trong quá trình tập luyện, thi đấu. Những thành tích đạt được không chỉ khẳng định sự tiến bộ của phong trào thể thao người khuyết tật thành phố mà còn góp phần lan tỏa tinh thần vượt lên nghịch cảnh, khuyến khích người khuyết tật tích cực rèn luyện sức khỏe, tự tin hòa nhập cộng đồng.

Tin, ảnh: MAI HUẾ
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