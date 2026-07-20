Đội tuyển Pháp hậu HLV Didier Deschamps: Chờ một diện mạo mới

Didier Deschamps trước trận Pháp - Iraq ở vòng bảng World Cup 2026 trên sân Philadelphia, Pennsylvania, Mỹ

ngày 22/6/2026. Ảnh: Nhandan.vn

Didier Deschamps - Người đưa ĐT Pháp lên vị thế hàng đầu thế giới...

Ông D. Deschamps lên nắm quyền dẫn dắt ĐT Pháp từ tháng 7/2012 trong bối cảnh nội bộ Les Bleus chứa nhiều bất ổn. Là người đề cao yếu tố kỷ luật, ông Deschamps nhanh chóng thiết lập lại trật tự trong phòng thay đồ của Les Bleus, thẳng tay loại bỏ những cầu thủ dù có tài năng nhưng mang tính nổi loạn như Samir Nasri, Karim Benzema... Theo thời gian, Deschamps xây dựng ĐT Pháp thành một đội bóng đầy bản lĩnh và nêu cao tinh thần đoàn kết.

Với nguồn cầu thủ dồi dào từ hệ thống đào tạo trẻ, Pháp chưa bao giờ thiếu cầu thủ tài năng, vấn đề quan trọng của họ là phải có một HLV đủ khả năng, uy tín, kinh nghiệm và cả sự cứng rắn để quản lý và hướng những cái tôi tài năng ấy cùng nhìn về một hướng để đạt mục tiêu chung... Ông Deschamps là người đã làm được điều đó để đưa ĐT Pháp duy trì vị thế hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ qua.

Dưới quyền của D. Deschamps, ĐT Pháp vô địch World Cup 2018, vô địch Nations League mùa giải 2020 - 2021, vào chung kết Euro 2016 và chung kết World Cup 2022. Khi bước vào bất kỳ giải đấu lớn nào, Pháp luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, như tại World Cup 2026 vừa qua.

Dù kết cục World Cup 2026 không thật sự trọn vẹn, nhưng tên tuổi của Didier Deschamps trong lịch sử bóng đá Pháp xứng đáng được tôn vinh ở vị trí trang trọng nhất. Khép lại hành trình 14 năm, Deschamps để lại một “di sản” thật sự đồ sộ: 185 trận dẫn dắt đội bóng áo lam (120 trận thắng); 26 trận cầm quân ở 4 kỳ World Cup (19 trận thắng); là 1 trong ba người vô địch World Cup trên cả 2 cương vị cầu thủ và huấn luyện viên.

Cần một luồng sinh khí mới

Từ đầu năm 2025, Deschamps đã tuyên bố là ông sẽ rời khỏi vị trí HLV trưởng Les Bleus sau World Cup 2026. Ngay lúc ấy, trong dư luận đã râm ran thông tin cựu danh thủ - HLV Zinedine Zidane được Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) nhắm đến là người kế vị. Và ngày 28/7 vừa qua, Z. Zidane chính thức ra mắt công chúng trên cương vị HLV ĐT Pháp.

Đối với người Pháp thì Zidane là một huyền thoại bóng đá rất được yêu mến và ngưỡng mộ bởi những gì ông đã mang lại cho bóng đá Pháp với đỉnh cao là chức vô địch World Cup 1998 và Euro 2000.

Trên cương vị HLV, Zidane dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp (2016 - 2018) - một kỷ lục cho đến nay. Phẩm chất mà nhiều người đánh giá cao ở Zidane là khả năng quản lý phòng thay đồ và tài ứng biến chiến thuật linh hoạt, như cách ông đã làm được ở Real Madrid - câu lạc bộ bóng đá lớn nhất hành tinh.

Với nền tảng đã được Deschamps gây dựng trong 14 năm qua, cùng lực lượng cầu thủ rất hùng hậu và đang ở đỉnh cao phong độ, ĐT Pháp giờ đây cần một người như Zidane để mang lại một luồng sinh khí mới, một tinh thần mới và cả một lối chơi mới để vươn đến thành công, trước mắt là chinh phục Euro 2028 - danh hiệu mà họ chưa giành được kể từ sau chức vô địch Euro 2000 với Zidane là thủ lĩnh.