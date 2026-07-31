Hơn 15 ngàn lượt người tham gia Hue Sports Festival 2026

Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành và người dân, du khách tham dự lễ khai mạc

Diễn ra từ 15/7 - 30/8, “Hue Sports Festival” lần thứ 4 có 19 hoạt động - tăng 7 hoạt động so với năm 2025 - được tổ chức cùng với chuỗi các hoạt động của Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu”.

Bên cạnh sự gắn bó của Pickleball, Yoga, đua xe thăng bằng, cầu lông, bóng rổ, Billiards Carom 3 băng, bóng đá sân 7, Tennis, Dance Showcase…, Hue Sports Festival kỳ này còn có nhiều hoạt động lần đầu xuất hiện, như: Taekwondo; thể dục dưỡng sinh; Hue Night Jogging; bắn cung; Aqua Warriors, Amazing Marathon...

Với sự kết hợp giữa thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, cùng nhiều hoạt động mới lạ, thú vị, Hue Sports Festival 2026 tiếp tục khẳng định bước phát triển mạnh mẽ về TDTT; đem đến nhiều hơn những trải nghiệm về di sản văn hóa, danh thắng, vùng đất, con người xứ Huế cho người dân, du khách.

“Dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt vận động viên trong, ngoài nước và người thân tham gia thi đấu, cổ vũ, cùng với mục tiêu tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Hue Sports Festival 2026 cũng hướng đến góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - thể thao truyền thống, khuyến khích sự đồng hành của doanh nghiệp, thúc đẩy kích cầu du lịch và góp phần phát triển kinh tế đêm”, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Lê Minh Nhân cho hay.

Một số hình ảnh tại đêm khai mạc:

Tiết mục văn nghệ "Huế khát vọng vươn mình" tại lễ khai mạc

Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Lê Minh Nhân (phải) tặng hoa chúc mừng các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Hue Sports Festival 2026

Tri ân các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hue Sports Festival 2026

Giám đốc Báo & Phát thanh, truyền hình Huế phát biểu chúc mừng trước giờ xuất phát Hue Night Jogging