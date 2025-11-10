Bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học

Khu chế biến thức ăn tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh

Là cơ sở có gần 1.300 học sinh bán trú, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (TP. Huế) xác định việc bảo đảm ATTP là nhiệm vụ trọng tâm trong mọi thời điểm, đặc biệt là sau lũ. Theo cô Phan Thị Phúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường, sau ba đợt lũ liên tiếp vừa qua, khuôn viên, phòng học và khu nhà bếp của trường bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường. Ngay khi nước rút, Ban Giám hiệu đã huy động toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên tổng vệ sinh, thu gom rác, lau chùi dụng cụ nhà bếp. Đồng thời, phối hợp với Trạm Y tế phường Thuận Hóa tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, lớp học và khu nhà bếp, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong môi trường an toàn.

Công tác bảo đảm ATTP sau lũ được nhà trường triển khai nghiêm ngặt, từ khâu kiểm tra đầu vào đến khâu chế biến và phục vụ bữa ăn bán trú. Nhân viên y tế trường, chị Đặng Thị Ngọc Ánh cho biết: “Thực phẩm nhập vào đều được kiểm tra kỹ về màu sắc, mùi vị, nguồn gốc và giấy chứng nhận vệ sinh ATTP. Chỉ khi đạt yêu cầu mới được đưa vào chế biến. Trong quá trình nấu nướng, Ban Giám hiệu và nhân viên y tế túc trực thường xuyên để giám sát, hướng dẫn, bảo đảm thực phẩm chín kỹ, an toàn tuyệt đối trước khi đến tay học sinh”.

Nhà trường cũng thực hiện nghiêm quy định lưu mẫu thức ăn 24 giờ để phục vụ công tác giám sát, phòng ngừa rủi ro. Sau lũ, thực đơn của học sinh được điều chỉnh linh hoạt, thay thế bằng nguyên liệu tươi, dễ kiểm soát như thịt gà, bò, trứng, cá, tôm. Nguồn thực phẩm được cung ứng bởi cơ sở uy tín, có giấy chứng nhận ATTP, đồng thời được kiểm tra, tiếp nhận vào buổi sáng dưới sự giám sát trực tiếp của lãnh đạo nhà trường và nhân viên y tế.

“Không chỉ đảm bảo bữa ăn an toàn, nhà trường còn thường xuyên chia sẻ hình ảnh bữa cơm bán trú lên trang facebook để phụ huynh theo dõi và góp ý. Qua đó, tăng cường tính minh bạch và sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường trong chăm lo dinh dưỡng cho học sinh”, cô giáo Phan Thị Phúc chia sẻ thêm.

Tương tự, nhiều trường học khác trên địa bàn TP. Huế cũng chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP sau lũ, không để các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện trong bữa ăn của học sinh. “Sau lũ, chúng tôi rất lo về bữa ăn bán trú của các con khi nguồn thực phẩm trên thị trường không an toàn; song, thông qua hội cha mẹ học sinh và các trang facebook của nhà trường, chúng tôi khá yên tâm khi các khẩu phần ăn được điều chỉnh hợp lý, vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa đáp ứng các tiêu chí trong lựa chọn thực phẩm”, chị Trần Thị Nhi, phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Trường An chia sẻ.

Song song với nỗ lực của các trường học, ngành y tế TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát, kiểm tra công tác ATTP tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung ứng thực phẩm, khu sơ tán, trường học, bệnh viện. Theo BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế, ngay sau khi nước lũ rút, trung tâm y tế các khu vực tổ chức nhiều đợt kiểm tra liên ngành, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về vệ sinh ATTP, hướng dẫn người dân lựa chọn, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm đúng cách. Ngành y tế cũng khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm chết do bệnh hoặc không rõ nguyên nhân để chế biến thực phẩm; khuyến khích người dân thực hiện “ăn chín, uống chín”, dùng nguồn nước đã khử trùng để chế biến thức ăn, nhất là trong thời điểm sau bão lũ.