Mất an toàn ở đường Nam Cao và Tỉnh lộ 15

Phải chắc tay lái mới qua lại TL 15 an toàn trong thời điểm hiện nay

Đường Nam Cao và TL 15 nằm trên trục huyết mạch kết nối trung tâm phường Phú Bài với phía bắc Khu Công nghiệp (KCN) Gilimex Huế và các khu dân cư xã Phú Sơn trước đây. Thời gian gần đây, hàng loạt công trình xây dựng, san lấp mặt bằng được triển khai, mỗi ngày hai tuyến đường này phải “oằn mình” do xe tải trọng lớn chở đất đá, vật liệu qua lại. Vào những ngày nắng ráo, từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chạy rầm rập, bụi mù mịt. Người đi xe máy thường phải nép sát vào lề đường để tránh. Khi trời mưa, mặt đường lồi lõm, nước đọng thành từng hố sâu rất nguy hiểm.

Ông Võ Văn Hải, người dân sống cạnh đường Nam Cao chia sẻ: “Đi trên hai tuyến đường này hiện nay rất bất an. Xe tải cỡ lớn chở đất đá qua lại vùn vụt, tránh không kịp là dễ bị hút ngã. Buổi tối còn nguy hiểm hơn vì đường không có hệ thống điện chiếu sáng, đèn xe tải thì lóa mắt, khiến việc lưu thông vô cùng nguy hiểm”.

Anh Lê Quang Minh, công nhân làm việc tại KCN Gilimex thường qua lại đường Nam Cao và TL15 cho biết, không ít người đã bị trượt ngã, va chạm, thậm chí tai nạn chỉ vì một cú đánh lái tránh xe tải hay lún xuống đoạn “ổ gà”, “ổ voi” ngập nước. “Mấy ngày mưa vừa qua, đi trên đường thấy xe tải từ xa là tôi phải nép vào lề, nhất là lúc trời chập choạng tối”, anh Minh nói.

Chiều tối 13/11, chứng kiến vụ tai nạn trên đường Nam Cao (gần cổng KCN Gilimex) nhiều người càng thêm lo sợ. Thời điểm này, một công nhân nữ vừa tan ca hướng từ cổng KCN Gilimex ra Quốc lộ 1A đã va chạm với xe tải lớn chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến xe máy bị kéo rê một đoạn dài, các mảnh vỡ văng tung tóe. May mắn người phụ nữ chỉ bị hất vào lề đường nên không bị thương nặng. Chứng kiến hình ảnh chiếc xe máy biến dạng nằm trên mặt đường, hư nát, ai cũng rùng mình.

Những “ổ voi” xuất hiện trên TL15 này hướng vào nhà máy điện rác Phú Sơn

Đường Nam Cao và TL15 hẹp lại bong tróc, xói lở; hệ thống biển báo, phản quang và chiếu sáng đều thiếu. Kết hợp với lượng xe tải ra vào dày đặc, nơi đây trở thành “điểm đen” tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết, người dân địa phương đã đề xuất các ban, ngành chức năng liên quan sớm tu sửa cải tạo lại mặt đường; đồng thời yêu cầu có biện pháp giảm tải lưu lượng xe, các doanh nghiệp vận chuyển tuân thủ giờ chạy, che chắn kỹ thành thùng xe để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại ở hai tuyến đường này.

“Ngày 26/11, Tổ đại biểu số 6, HĐND thành phố về tiếp xúc cử tri ở địa phương, bà con trong khu vực đã tiếp tục kiến nghị, mong muốn các đại biểu HĐND thành phố quan tâm đề xuất các đơn vị liên quan có giải pháp khắc phục, sửa chữa hai tuyến đường trên để người dân đi lại thuận lợi, an toàn”, Chủ tịch UBND phường Phú Bài thông tin.

Theo chính quyền địa phương, tình trạng xuống cấp không chỉ diễn ra gần đây mà đã kéo dài hơn 10 năm nay. Thay vì chỉ phục vụ nhu cầu giao thông thông thường, hai tuyến đường lại trở thành “đường công trình” chủ yếu phục vụ xe vận chuyển đất đá từ các mỏ phía tây nam phường Phú Bài. Do đó, để giải quyết căn cơ, ngoài việc nâng cấp hạ tầng, cần có giải pháp quản lý chặt hoạt động vận chuyển: kiểm soát tải trọng, tốc độ, thời gian lưu thông và trách nhiệm của doanh nghiệp khai thác, vận chuyển vật liệu…