  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 15/11/2025 10:45

12/17 bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở phường Hương Trà đã xuất viện

HNN.VN - Sáng 15/11, Sở Y tế TP. Huế cho biết, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Hương Trà tiếp tục ổn định, nhiều trường hợp đã được xuất viện. Công tác xác minh nguyên nhân và kiểm soát an toàn thực phẩm đang được triển khai khẩn trương theo đúng quy định.

Bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ tại các trường học17 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định sức khỏe

 Tư vấn cho bệnh nhân về chế độ dinh dưỡng sau khi xuất viện

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà, vụ việc được ghi nhận từ chiều 11/11 khi đơn vị tiếp nhận các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, Sở Y tế đã cử đoàn công tác phối hợp với TTYT Hương Trà, UBND phường Hương Trà và Trạm Y tế địa phương tiến hành điều tra tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam - nơi được xác định liên quan đến bữa ăn của các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. 

Đến 15 giờ 30 ngày 12/11, có 17 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, nổi mảng đỏ, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện điều trị. Trong đó, 16 bệnh nhân điều trị tại TTYT Hương Trà, 1 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II.

Ngay sau khi nắm thông tin, đoàn công tác của Sở Y tế đã tiến hành lấy mẫu thức ăn lưu của bữa trưa ngày 11/11 để gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc. Đồng thời, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế để kiểm tra, phục vụ công tác xác định nguyên nhân. Hiện các kết quả xét nghiệm vẫn đang được chờ tổng hợp.

Đến 8 giờ sáng ngày 15/11, đã có 12/17 bệnh nhân hồi phục và xuất viện, gồm 11 trường hợp tại TTYT Hương Trà và 1 trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II; 5 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, Sở yêu cầu TTYT Hương Trà tiếp tục điều trị, giám sát sức khỏe người bệnh và duy trì báo cáo theo quy định. Đơn vị cũng phối hợp với Công ty Joint Well Việt Nam tuyên truyền cho công nhân theo dõi sức khỏe, chủ động thông báo khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Bên cạnh đó, công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được tăng cường, đặc biệt là hướng dẫn người dân thực hiện ăn chín uống chín, lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
ngộ độccông nhânhương trà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm 2 công nhân nhập viện trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Hương Trà

Sáng 12/11, Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà xác nhận có thêm 2 công nhân của Công ty TNHH JOINTWELL Việt Nam phải nhập viện điều trị, liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại nhà máy. Như vậy, tính đến trưa cùng ngày, tổng cộng đã có 14 công nhân phải nhập viện với các triệu chứng tương tự.

Thêm 2 công nhân nhập viện trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại phường Hương Trà
12 công nhân nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm

Chiều 11/11, Trung tâm Y tế Hương Trà tiếp nhận và điều trị cho 12 công nhân của Công ty TNHH JOINTWELL Việt Nam, có trụ sở tại đường CN10, Khu công nghiệp Tứ Hạ, phường Hương Trà, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại nhà máy.

12 công nhân nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm
HƯƠNG TRÀ:
Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 11 đảng viên

Ngày 6/11, Đảng ủy phường Hương Trà tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 nhân kỷ niệm 108 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2025) cho các đảng viên thuộc đảng bộ phường.

Trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho 11 đảng viên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top