12/17 bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm ở phường Hương Trà đã xuất viện

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế (TTYT) Hương Trà, vụ việc được ghi nhận từ chiều 11/11 khi đơn vị tiếp nhận các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Ngay sau đó, Sở Y tế đã cử đoàn công tác phối hợp với TTYT Hương Trà, UBND phường Hương Trà và Trạm Y tế địa phương tiến hành điều tra tại bếp ăn tập thể của Công ty TNHH Joint Well Việt Nam - nơi được xác định liên quan đến bữa ăn của các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Đến 15 giờ 30 ngày 12/11, có 17 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, nổi mảng đỏ, đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện điều trị. Trong đó, 16 bệnh nhân điều trị tại TTYT Hương Trà, 1 trường hợp được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II.

Ngay sau khi nắm thông tin, đoàn công tác của Sở Y tế đã tiến hành lấy mẫu thức ăn lưu của bữa trưa ngày 11/11 để gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc. Đồng thời, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân cũng được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế để kiểm tra, phục vụ công tác xác định nguyên nhân. Hiện các kết quả xét nghiệm vẫn đang được chờ tổng hợp.

Đến 8 giờ sáng ngày 15/11, đã có 12/17 bệnh nhân hồi phục và xuất viện, gồm 11 trường hợp tại TTYT Hương Trà và 1 trường hợp tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở II; 5 bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế, Sở yêu cầu TTYT Hương Trà tiếp tục điều trị, giám sát sức khỏe người bệnh và duy trì báo cáo theo quy định. Đơn vị cũng phối hợp với Công ty Joint Well Việt Nam tuyên truyền cho công nhân theo dõi sức khỏe, chủ động thông báo khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Bên cạnh đó, công tác truyền thông về an toàn thực phẩm được tăng cường, đặc biệt là hướng dẫn người dân thực hiện ăn chín uống chín, lựa chọn và chế biến thực phẩm an toàn.