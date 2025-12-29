Siết chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Thức ăn đường phố bày bán khá nhiều ở các tuyến phố

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Cuối tháng 12/2025, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân), một số học sinh có biểu hiện nôn ói sau khi ăn. Sự việc nhanh chóng được nhà trường phát hiện, xử lý kịp thời và báo cáo đến chính quyền địa phương cũng như các cơ quan y tế để phối hợp theo dõi, làm rõ nguyên nhân. Rất may, 8 học sinh có biểu hiện nôn ói nhanh chóng ổn định sức khỏe, tiếp tục đến trường.

Dù không để lại hậu quả nghiêm trọng, song sự việc trên là lời cảnh báo về đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bữa ăn bán trú của học sinh. Trước thực trạng đó, mới đây, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết nhân rộng mô hình tiên tiến đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể trường học.

Năm trường tiểu học, gồm: Thuận Thành, Vỹ Dạ, Xuân Phú, Trường An và Vĩnh Ninh được lựa chọn triển khai mô hình điểm, với hình thức nhà trường tự tổ chức bếp ăn và hợp đồng nhân viên cấp dưỡng.

Kết quả bước đầu cho thấy, 100% cán bộ, nhân viên tham gia bếp ăn đạt yêu cầu kiến thức ATTP, tăng hơn 92% so với năm trước. Đội ngũ y tế trường học và nhân viên cấp dưỡng được cập nhật đầy đủ kiến thức về các mối nguy ô nhiễm thực phẩm, thực hành vệ sinh an toàn, kỹ năng lựa chọn nguyên liệu an toàn và sử dụng các công cụ kiểm tra nhanh như thuốc thử glugol. Đặc biệt, phần mềm kiểm thực ba bước được đưa vào sử dụng đã giúp tiết kiệm thời gian, tăng độ chính xác và hỗ trợ ban giám hiệu giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình bếp ăn.

“Trong năm qua, không chỉ các kế hoạch học tập hay chương trình tham quan dã ngoại của học sinh mà thực đơn hằng ngày của các con cũng được cập nhật lên Facebook của trường và các hội nhóm nên tôi khá yên tâm. Đây cũng là cách vừa giúp phụ huynh giám sát thực đơn, vừa nắm bắt thông tin về chế độ dinh dưỡng để phản hồi với nhà trường và đề phòng rủi ro khi xảy ra ngộ độc”, chị Trần Thị Nhi, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh chia sẻ.

Theo BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế, sau một năm triển khai nhân rộng mô hình, nhận thức và trách nhiệm của ban giám hiệu các trường được nâng lên rõ rệt, vai trò người đứng đầu được phát huy, đội ngũ cấp dưỡng thực hiện tốt hơn các quy trình từ chế biến, phân chia đến lưu mẫu thực phẩm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ tăng tính minh bạch mà còn góp phần giảm áp lực công việc cho nhân viên. Năm 2026, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, đào tạo và nhân rộng mô hình này trên toàn thành phố.

Thầy giáo Trương Văn Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An cho biết, trường đang tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 1.400 học sinh. Xác định ATTP là yếu tố then chốt bảo vệ sức khỏe học sinh, nhà trường chủ động lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, thường xuyên tập huấn cho giáo viên và nhân viên cấp dưỡng, thực hiện nghiêm quy định lưu mẫu thức ăn 24 giờ và công khai thông tin bữa ăn hằng ngày để phụ huynh cùng giám sát.

Đẩy mạnh truyền thông

Năm 2025, ngành y tế đã giám sát gần 2.400 bữa ăn đông người tại cộng đồng với hơn 550.000 suất ăn; giám sát 87 đợt phục vụ hội nghị, hội thảo với hơn 43.000 suất ăn, tất cả đều đảm bảo yêu cầu ATTP. Trong năm, toàn thành phố ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm với 65 người mắc, không có trường hợp tử vong và không xảy ra vụ việc quy mô lớn trên 30 người mắc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác ATTP năm 2025, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng ban Chỉ đạo liên ngành ATTP thành phố Trần Hữu Thùy Giang thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và thách thức, nhất là hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở chế biến hộ gia đình còn chiếm tỷ lệ lớn, điều kiện vệ sinh chưa đảm bảo. Nguy cơ mất ATTP vẫn tiềm ẩn, đặc biệt tại bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp và mùa lễ hội.

Để đáp ứng yêu cầu của một đô thị du lịch và lễ hội, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và chính quyền cơ sở tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm soát nguồn gốc nông sản, thịt, thủy sản; đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi tiêu dùng; xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm, thậm chí thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP nếu cần thiết.