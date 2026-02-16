Lãnh đạo Công an TP. Huế kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trước Giao thừa

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế tặng quà chúc mừng năm mới và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Xuân

Qua kiểm tra thực tế tại Công an phường Phú Xuân, Công an xã Phú Vang, Phú Vinh và một số đơn vị cơ sở, lãnh đạo Công an TP. Huế đánh giá cao tinh thần ứng trực nghiêm túc, ý thức trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị cơ sở trong những ngày cao điểm cận Tết. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mệnh lệnh, chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các điểm bầu cử, khu vực niêm yết danh sách cử tri, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội diễn ra trong dịp Tết và đầu năm mới.

Bên cạnh đó, phải duy trì vận hành thông suốt các mặt công tác chuyên môn, không để chậm tiến độ, gián đoạn nhiệm vụ, nhất là trong cao điểm tổng kiểm tra cư trú; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo Công an thành phố nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý các loại đối tượng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh. Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả sự phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tuần tra khép kín địa bàn. Trong đó, tập trung tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người và các khung giờ cao điểm khi người dân nghỉ ngơi, vui chơi dịp Tết.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo Công an thành phố cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết công việc với người dân, cơ quan, tổ chức phải giữ đúng lễ tiết, tác phong, ứng xử chuẩn mực; tiếp tục lan tỏa, phát huy phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Công an thành phố cũng đã thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình, ghi nhận tinh thần nỗ lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm đặc biệt của năm.