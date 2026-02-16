  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 16/02/2026 16:43

Lãnh đạo Công an TP. Huế kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trước Giao thừa

HNN.VN - Ngày 16/2 (29 Tết), hai đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố và Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất tại một số đơn vị công an.

Xử lý người đàn ông bình luận xuyên tạc, xúc phạm lực lượng công anBảo đảm bình yên trên từng cung đường, chuyến bayTriệt phá đường dây mua bán trái phép khí N₂O trên không gian mạngLãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết lực lượng vũ trang, y tế

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế tặng quà chúc mừng năm mới và động viên cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phú Xuân 

Qua kiểm tra thực tế tại Công an phường Phú Xuân, Công an xã Phú Vang, Phú Vinh và một số đơn vị cơ sở, lãnh đạo Công an TP. Huế đánh giá cao tinh thần ứng trực nghiêm túc, ý thức trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị cơ sở trong những ngày cao điểm cận Tết. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mệnh lệnh, chỉ đạo về bảo đảm an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các điểm bầu cử, khu vực niêm yết danh sách cử tri, các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội diễn ra trong dịp Tết và đầu năm mới.

Bên cạnh đó, phải duy trì vận hành thông suốt các mặt công tác chuyên môn, không để chậm tiến độ, gián đoạn nhiệm vụ, nhất là trong cao điểm tổng kiểm tra cư trú; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lãnh đạo Công an thành phố nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý các loại đối tượng, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để chủ động xử lý các tình huống đột xuất, phát sinh. Đặc biệt, cần phát huy hiệu quả sự phối hợp với lực lượng quân sự, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tuần tra khép kín địa bàn. Trong đó, tập trung tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người và các khung giờ cao điểm khi người dân nghỉ ngơi, vui chơi dịp Tết.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, lãnh đạo Công an thành phố cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ trong quá trình giải quyết công việc với người dân, cơ quan, tổ chức phải giữ đúng lễ tiết, tác phong, ứng xử chuẩn mực; tiếp tục lan tỏa, phát huy phong trào thi đua “Ba nhất” trong toàn lực lượng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Tại các điểm kiểm tra, lãnh đạo Công an thành phố cũng đã thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình, ghi nhận tinh thần nỗ lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong thời điểm đặc biệt của năm.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anlãnh đạokiểm tracông tácđảm bảoan ninhtrật tự
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kinh tế tư nhân với di sản: Con đường riêng của Huế

Trong tiến trình đi lên của TP. Huế - đô thị di sản đặc thù của Việt Nam, văn hóa và di sản không chỉ là ký ức hay tài sản tinh thần, mà còn là nguồn lực phát triển quan trọng, có khả năng kiến tạo sinh kế, nâng cao chất lượng sống và định vị bản sắc của Huế trong chuỗi đô thị di sản thế giới.

Gắn kinh tế tư nhân với di sản Con đường riêng của Huế
Bảo tồn hải mã - "báu vật" của đại dương

Dọc các vùng biển miền Trung, đặc biệt tại thành phố Huế, cá ngựa (hải mã) không chỉ là nguồn sinh kế phụ của nhiều ngư dân mà còn là chỉ dấu của một hệ sinh thái biển khỏe mạnh.

Bảo tồn hải mã - báu vật của đại dương
Lộ trình du lịch xanh cho Huế

Hai thành phố di sản thế giới: York (Anh) và Kyoto (Nhật Bản) đã và đang triển khai những mô hình du lịch Net Zero đáng để Huế tham khảo và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương.

Lộ trình du lịch xanh cho Huế
NHÀ THIẾT KẾ PHAN HUY:
“Áp lực lớn nhất đến từ chính mình”

Ở tuổi 27, nhà thiết kế (NTK) Phan Huy trở thành người trẻ nhất thế giới có mặt trong lịch trình chính thức của Paris Haute Couture Week với bộ sưu tập “Cành vàng lá ngọc” lấy ý tưởng từ Huế. Sự kiện này mở ra một bước ngoặt lịch sử không chỉ với cá nhân anh mà còn đối với thời trang Việt Nam. Anh chia sẻ:

“Áp lực lớn nhất đến từ chính mình”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top