Siết chặt an toàn thực phẩm dịp Tết

Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế kiểm tra tại Siêu thị Aeon Mall Huế

Siết chặt chất lượng đầu vào

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo ATTP phục vụ tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026, từ ngày 14/1, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế đã triển khai kiểm tra tại nhiều cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Tại các điểm kiểm tra như Trung tâm Bách hóa Tổng hợp, Aeon Mall Huế, GO! Hương Trà, DNTN Dân Trí, Siêu thị WinMart, Bách Hóa Xanh…, đoàn tập trung rà soát các hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm. Trong đó, chú trọng kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm…

Bên cạnh hồ sơ pháp lý, đoàn kiểm tra rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến; quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. Đặc biệt, nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; việc ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm theo quy định được rà soát nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm, hạn chế nguy cơ mất ATTP ngay từ khâu đầu vào.

Tại Aeon Mall Huế - một trong những trung tâm mua sắm quy mô lớn của thành phố, kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về ATTP. Các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; hàng hóa bày bán có đầy đủ nhãn mác, tem phụ bằng tiếng Việt đối với sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị đơn vị cần thường xuyên cập nhật, lưu trữ đầy đủ thông tin đối với các sản phẩm có thay đổi hồ sơ trong bản tự công bố của nhà cung cấp; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về san chiết, sơ chế và ghi chép sổ lưu mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bà Trương Khánh Xuân, Giám đốc Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Aeon Mall Huế cho biết, để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết, đơn vị đã chủ động tăng lượng hàng hóa lên khoảng 130% so với ngày thường. Cùng với đó là việc siết chặt kiểm soát hồ sơ pháp lý, chất lượng sản phẩm đầu vào, đặc biệt đối với các mặt hàng tươi sống và thực phẩm chế biến sẵn. “Việc đảm bảo ATTP không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cam kết lâu dài của Aeon đối với khách hàng và cộng đồng”, bà Xuân nhấn mạnh.

Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt quy định, đoàn kiểm tra cũng phát hiện một số tồn tại cần chấn chỉnh tại một số cơ sở kinh doanh, như hoạt động sơ chế, bao gói thực phẩm khi chưa được cấp phép trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Đoàn đã yêu cầu các cơ sở tạm ngưng hoạt động này cho đến khi hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật.

Nâng cao y thức trong kinh doanh

Theo BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế, qua các đợt kiểm tra, đoàn đã khuyến nghị các cơ sở tiếp tục duy trì và lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến các mặt hàng đang kinh doanh, đồng thời tuân thủ nghiêm quy định về điều kiện bảo quản sản phẩm. Việc theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với các sản phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và ATTP khi đưa ra thị trường.

Hoạt động kiểm tra ATTP không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà còn giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm trong dịp Tết. Chị Ngô Thị Vi, phường An Cựu chia sẻ: “Trong bối cảnh hàng giả, hàng kém chất lượng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm sẽ giúp người dân an tâm hơn, hạn chế rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Theo bà Tôn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Huế, qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số vi phạm phổ biến như hệ thống cống rãnh thoát nước thải không được che kín; kho chứa thực phẩm có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; kho bảo quản thiếu giá, kệ, nội quy, quy trình vệ sinh; chưa thực hiện theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đối với sản phẩm cần bảo quản đặc biệt; bố trí khu vực bảo quản, sơ chế, chế biến chưa đảm bảo theo quy định. "Hoạt động kiểm tra vừa nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh, vừa góp phần ngăn chặn các thực phẩm không đảm bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng", bà Nga nhấn mạnh.

Hiện, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế đang tham mưu Giám đốc Sở Y tế tiến hành các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với những cơ sở vi phạm, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về ATTP, tăng cường kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa nguy cơ mất ATTP.