Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán

HNN.VN - Nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội xuân 2026, UBND TP. Huế vừa ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành ATTP trên địa bàn toàn thành phố.

Siết chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Nhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”Không xảy ra vụ ngộ độc quy mô lớn trên địa bàn thành phố

Đoàn kiểm tra Sở Y tế TP. Huế kiểm tra bếp ăn Trường Tiểu học Lê Lợi vào tháng 11/2025 

Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống từ ngày 14/1 đến ngày 2/2/2026. Hoạt động kiểm tra được triển khai trước, trong và sau Tết, tập trung vào các loại hình cơ sở có nguy cơ cao về mất ATTP, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh của người dân trong dịp lễ, Tết.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ pháp lý của cơ sở như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện cấp giấy), giấy xác nhận đủ sức khỏe và giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức ATTP của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng rà soát các hồ sơ liên quan đến công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm, xác nhận nội dung quảng cáo; kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, quy trình sản xuất, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm. Nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; việc ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm cũng là những nội dung được kiểm tra chặt chẽ.

Đối với các cơ sở nhập khẩu và kinh doanh thực phẩm nhập khẩu, đoàn sẽ kiểm tra các giấy tờ liên quan đến kiểm tra Nhà nước về ATTP theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, tùy tình hình thực tế, đoàn có thể lấy mẫu thực phẩm để test nhanh hoặc kiểm nghiệm hậu kiểm khi cần thiết nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các nguy cơ mất ATTP góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

KHÁNH THƯ
