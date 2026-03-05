Giữ gìn địa bàn xanh - sạch - sáng - an toàn

Hội CCB phường Thuận Hóa phát động mô hình tự quản “Tuyến đường ông và cháu”. Ảnh: Xuân Thảo

Chủ nhật hàng tuần, các CCB phường Thuận Hóa lại hăng hái cùng nhau dọn dẹp các tuyến đường, tuyến kiệt để hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng” do UBND thành phố phát động. Hình ảnh những CCB mái đầu đã bạc nhưng giọng nói vẫn rền vang, nụ cười vẫn nở trên môi, hăng hái trong các hoạt động cộng đồng từ lâu đã trở thành nét đặc trưng của hội viên Hội CCB phường Thuận Hóa.

Theo thống kê từ Hội CCB phường, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, hội đã tổ chức 671 đợt ra quân bảo vệ môi trường, thực hiện dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến kiệt và khu dân cư với 6.703 lượt hội viên tham gia.

Hội CCB phường cũng xây dựng nhiều mô hình thiết thực gắn với việc bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) như các mô hình: “Tuyến kiệt tự quản, sáng - xanh - sạch - đẹp”; “Đường hoa CCB”; “Khu trọ an toàn”; “Nhóm Liên gia tự quản về ANTT”; “Cụm camera an ninh công cộng”; “Tuyến đường ông và cháu”… Trong đó, mô hình “Trước ngõ nhà CCB không có rác” được nhiều CCB hưởng ứng và được xem là điểm sáng tiêu biểu trong hoạt động của hội. “Ý thức được việc cần phải giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, CCB chúng tôi không chỉ vệ sinh trước nhà mình, mà còn vận động người dân xung quanh cùng tham gia. Từ đó, hình thành ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường khu dân cư”, ông Trương Quý Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Thuận Hóa chia sẻ.

Không chỉ tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, các CCB đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn ANTT tại địa phương. Hội CCB phường Thuận Hóa đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể tổ chức những đợt tuần tra khép kín trên địa bàn với hơn 20 hội viên thường xuyên tham gia, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Lực lượng CCB cũng tham gia trực bảo vệ tại các chốt trên tuyến phố đi bộ Chu Văn An - Võ Thị Sáu - Phạm Ngũ Lão với trung bình 12 lượt hội viên/tháng. Nhờ hoạt động tích cực và sự phối hợp đồng bộ giữa Hội CCB phường và các cơ quan chức năng, nhiều đối tượng ma túy đã bị bắt, bị truy quét hoặc rời khỏi địa bàn. Đồng thời, tình trạng tụ tập, tiêm chích ma túy, chạy xe lạng lách, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng đã chấm dứt.

Một nét nổi bật trong hoạt động giữ gìn ANTT trên địa bàn phường Thuận Hóa là tinh thần nhân văn, bao dung và trách nhiệm cộng đồng của Hội CCB phường. Không dừng lại ở công tác tuyên truyền, Hội chủ động phối hợp với UBND phường và các đơn vị chức năng tham gia cảm hóa, giúp đỡ 18 đối tượng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Thậm chí, Hội CCB phường Thuận Hóa đứng ra bảo lãnh cho một số trường hợp có ý chí hoàn lương được vay vốn ưu đãi, hướng dẫn họ học nghề, tìm việc làm phù hợp, từng bước ổn định cuộc sống. “Một số cá nhân sau khi được hỗ trợ đã mở quán sửa xe, buôn bán tạp hóa hoặc trở thành những lao động tự do ổn định, trở thành những tấm gương tích cực trong tái hòa nhập cộng đồng”, ông Phạm Xuân Thảo, Chủ tịch Hội CCB phường Thuận Hóa cho biết.

Song song với nhiệm vụ xã hội, Hội CCB phường tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội liên hệ nguồn vốn cho hội viên và Nhân dân vay để sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Hội CCB phường Thuận Hóa đang quản lý 9 sổ tiết kiệm và vay vốn với 342 hộ vay, tổng dư nợ hơn 18,1 tỷ đồng, giúp nhiều hội viên đã có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện thu nhập. Nhờ đó, hội không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo, 693/1.145 hội viên có mức sống khá.

“Các CCB luôn xác định mình phải đi đầu trong các phong trào ở địa phương. Khi hội viên gương mẫu thì người dân sẽ cùng hưởng ứng, từ đó tạo nên sức lan tỏa trong cộng đồng. Hội Cựu chiến binh phường Thuận Hóa sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể để xây dựng địa bàn ngày càng xanh - sạch - sáng - an toàn, góp phần xây dựng phường Thuận Hóa trở thành đô thị văn minh, đáng sống của thành phố Huế”, ông Phạm Xuân Thảo thông tin.