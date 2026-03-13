Thông báo mời chào giá V/v: Bảo dưỡng thang máy, thang cuốn 12 tháng nhà ga T2-Cảng HKQT Phú Bài
HNN.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Bảo dưỡng thang máy,thang cuốn 12 tháng nhà ga T2-Cảng HKQT Phú Bài”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15 giờ 00 phút ngày 19/03/2026.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
* Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
* Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
https://www.acv.vn/phubaiairport/