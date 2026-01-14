  • Huế ngày nay Online
TP. Huế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026

HNN.VN - Ngày 14/1, Đoàn Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) TP. Huế do bà Tôn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo ATTP phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội Xuân 2026 tại một số cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra kiểm tra gian hàng thực phẩm tại Siêu thị Aeon Maill Huế 

Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp cao điểm mua sắm, tiêu dùng cuối năm.

Tại Trung tâm bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Mall Huế cùng Chi nhánh Công ty TNHH Lotteria - địa điểm kinh doanh tại Siêu thị Aeon Mall Huế, đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP. Nội dung kiểm tra bao gồm hồ sơ pháp lý như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy xác nhận đủ sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm...

Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; đồng thời rà soát nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của nguyên liệu, phụ gia và sản phẩm thực phẩm; việc ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm theo đúng quy định hiện hành.

Những ngày cuối năm, sức mua các sản phẩm phục vụ Tết tăng mạnh nên việc kiểm tra ATTP sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

Qua kiểm tra thực tế tại hai cơ sở, đoàn ghi nhận các đơn vị đã thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến ATTP. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm được đảm bảo. Nhân viên trực tiếp chế biến, phục vụ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, có giấy khám sức khỏe định kỳ và được tập huấn kiến thức ATTP theo quy định.

Các sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu sử dụng tại cơ sở đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng cung ứng, hóa đơn chứng từ hợp lệ và hồ sơ tự công bố sản phẩm theo quy định. Đối với thực phẩm nhập khẩu, sản phẩm bày bán có đầy đủ nhãn và tem phụ bằng tiếng Việt, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, lựa chọn. 

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng khuyến nghị các cơ sở tiếp tục thường xuyên cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ tự công bố sản phẩm, nhất là khi có sự thay đổi từ phía nhà cung cấp; đồng thời thực hiện nghiêm việc san chiết, sơ chế thực phẩm và ghi chép đầy đủ sổ lưu mẫu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP TP. Huế sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên toàn địa bàn từ ngày 14/1 đến 2/2/2026, góp phần đảm bảo ATTP, phục vụ người dân đón Tết và tham gia các hoạt động lễ hội Xuân an toàn, lành mạnh.

Tin, ảnh: KHÁNH THƯ
