  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 26/01/2026 14:36
Phường Thuận Hóa:

Ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026

HNN.VN - Sáng 26/1, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) phường Thuận Hóa tổ chức ra quân kiểm tra ATTP trên địa bàn, mở đầu cho đợt cao điểm bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân năm 2026.

Chuyển biến tích cực từ mô hình Chợ an toàn thực phẩmTP. Huế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết và lễ hội Xuân 2026Nhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”

 Đoàn kiểm tra tại chợ Phường Đúc

Đợt ra quân tập trung kiểm tra tại cụm Phường Đúc, trọng điểm là chợ Phường Đúc và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn trên tuyến đường Bùi Thị Xuân - khu vực có mật độ buôn bán, tiêu thụ thực phẩm cao, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành tiến hành rà soát các nội dung trọng tâm như: điều kiện vệ sinh tại cơ sở kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các hộ kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hoạt động kiểm tra được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026. Đồng thời, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn phường.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra ATTP sẽ duy trì từ ngày 26/1 đến hết ngày 20/3 trên phạm vi toàn phường, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội, cũng như các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao. Qua đó góp phần đảm bảo để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và lành mạnh.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
an toànthực phẩmkiểm tra
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát hiện, xử lý bom bi trong khi đào móng xây nhà

Chiều 25/1, Trung tá Lê Văn Thành Ngọc, Trưởng ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác nhận, lực lượng công binh vừa xử lý an toàn một quả bom bi và 5 quả lựu đạn được phát hiện tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, phường Phú Xuân.

Phát hiện, xử lý bom bi trong khi đào móng xây nhà
Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn

Ngày 21/1, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Gói thầu H/LCB/7 - thoát nước, lề đường Phạm Văn Đồng; Dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn
Các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 15/1, Đoàn công tác số 3 của Ủy ban bầu cử (UBBC) TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra các phường Dương Nỗ, Thuận An và Mỹ Thượng về tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các địa phương chủ động rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị bầu cử
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử

Ngày 15/1, tại xã Phú Vang, đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn, có buổi làm việc nhằm kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra, hướng dẫn công tác bầu cử

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top