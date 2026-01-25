Ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026

Đoàn kiểm tra tại chợ Phường Đúc

Đợt ra quân tập trung kiểm tra tại cụm Phường Đúc, trọng điểm là chợ Phường Đúc và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm chế biến sẵn trên tuyến đường Bùi Thị Xuân - khu vực có mật độ buôn bán, tiêu thụ thực phẩm cao, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Tại các điểm kiểm tra, Đoàn liên ngành tiến hành rà soát các nội dung trọng tâm như: điều kiện vệ sinh tại cơ sở kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm; quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn và nhắc nhở các hộ kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Hoạt động kiểm tra được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP; hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026. Đồng thời, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn phường.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra ATTP sẽ duy trì từ ngày 26/1 đến hết ngày 20/3 trên phạm vi toàn phường, tập trung vào các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội, cũng như các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao. Qua đó góp phần đảm bảo để Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và lành mạnh.