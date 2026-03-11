Tiếp tục đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng các trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở đang được triển khai tại các xã A Lưới

Theo đó, tổng mức đầu tư cho các dự án xây mới và nâng cấp hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã A Lưới lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã A Lưới 1 được xây dựng trên diện tích khoảng 89.100m², phục vụ khoảng 1.435 học sinh. Trường A Lưới 2 có quy mô 49.000m², đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.220 học sinh với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ. Trường A Lưới 5 được xây dựng trên diện tích hơn 50.000m², phục vụ 786 học sinh.

Ngoài hệ thống phòng học, các công trình còn được đầu tư phòng bộ môn, thư viện, nhà đa năng, ký túc xá, nhà ăn, nhà công vụ cho giáo viên cùng các hạng mục phục vụ sinh hoạt và rèn luyện thể chất cho học sinh.

Hiện nay, công tác chuẩn bị dự án đang được triển khai. Về giải phóng mặt bằng, các dự án cơ bản đã đảm bảo điều kiện để triển khai xây dựng. Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Các dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo bước chuyển trong công tác phổ cập giáo dục và nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường tại khu vực biên giới, đồng thời hướng tới mục tiêu đưa các trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Riêng dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4 có tổng mức đầu tư 510 tỷ đồng hiện đang được triển khai xây dựng, dự kiến hoàn thành trước 30/8/2026.