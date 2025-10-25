Trao 120 phần quà trị giá 150 triệu đồng cho bệnh nhi

Đại diện các đơn vị, cá nhân trao quà cho các bệnh nhi

Chương trình là nhịp cầu kết nối yêu thương, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân trong việc sẻ chia khó khăn với những “chiến binh nhí” đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời tri ân sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Bệnh viện trong hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình không chỉ là sự quan tâm, sẻ chia mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và nghị lực cho các bệnh nhi cùng gia đình trong hành trình chiến đấu với bệnh tật đầy gian khó.

Ngay sau phần phát biểu, đơn vị tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng 120 suất quà, gồm 50 phần dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại Trung tâm Nhi và 70 phần cho các em đang chạy thận tại Khoa Thận Nhân tạo, với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Mỗi món quà gửi gắm tình yêu thương, niềm hy vọng của cộng đồng dành cho các em nhỏ không may mắn. Chương trình không chỉ góp phần mang đến niềm vui cho các bệnh nhi mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, khơi dậy tinh thần thiện nguyện, chung tay vì sức khỏe và tương lai của trẻ em Việt Nam.