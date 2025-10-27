  • Huế ngày nay Online
Bệnh viện Trung ương Huế tiên phong ứng dụng công nghệ bảo quản thận bằng máy LifePort

HNN.VN - Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa thông tin, đơn vị đã ghi dấu mốc quan trọng trong y học Việt Nam khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trong cả nước sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion - HMP - LifePort Kidney Transporter). Đây là bước đột phá về công nghệ trong lĩnh vực bảo quản tạng, mở ra chặng đường mới cho ngành ghép tạng Việt Nam.

Thận được bảo quản bằng máy LifePort 

Trước đó, chiều 17/10, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh về trường hợp hiến tạng của bệnh nhân Bùi Thị P.L. (sinh năm 1964, TP. Hồ Chí Minh) bị chết não, BVTW Huế đã phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành lấy đa tạng để điều phối cho các bệnh nhân chờ ghép. Trong đó, hai giác mạc và một quả thận được chuyển ra Huế, quả thận còn lại ghép cho bệnh nhân tại TP. Hồ Chí Minh.

Nhằm tối ưu chất lượng tạng hiến, nhóm bác sĩ của BVTW Huế quyết định áp dụng công nghệ bảo quản thận bằng máy LifePort - phương pháp lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Khác với cách ướp lạnh truyền thống, hệ thống này giúp bơm dung dịch bảo quản liên tục trong điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, duy trì “sự sống” cho thận trong suốt quá trình vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế. Nhờ đó, dù người hiến đã 61 tuổi và có bệnh nền, quả thận vẫn được bảo tồn tối ưu, đạt chất lượng tốt để ghép, với thời gian thiếu máu lạnh lên đến 12 giờ - kỷ lục trong lịch sử ghép tạng Việt Nam.

Ca ghép được thực hiện cho bệnh nhân Trần Q. (sinh năm 1983, TP. Đà Nẵng), người từng ghép thận cách đây 11 năm. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ, thận ghép nhanh chóng hồi phục chức năng, có nước tiểu ngay trên bàn mổ và bệnh nhân không cần lọc máu sau phẫu thuật. Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, chức năng thận tiến triển tốt.

Sức khỏe bệnh nhân Trần Q. sau ca ghép đã ổn định 

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế khẳng định: “Thành công của ca ghép thận sử dụng máy LifePort không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ mà còn chứng minh Việt Nam đã làm chủ công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cấy ghép tạng trên phạm vi toàn quốc.”

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 2001 đến nay, BVTW Huế đã thực hiện gần 300 ca ghép thận mỗi năm và hơn 2.500 ca ghép tạng và mô, trong đó có tim, gan, thận và ghép tế bào gốc tạo máu. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại và tinh thần tiên phong đổi mới, bệnh viện tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân trên mọi miền đất nước.

THANH HƯƠNG
