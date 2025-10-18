  • Huế ngày nay Online
Hơn 150 người tham gia chương trình “Hiến tặng tóc - Lan tỏa yêu thương”

HNN.VN - Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam, Chi nhánh Công ty TNHH Yakult Việt Nam cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Hiến tặng tóc - Lan tỏa yêu thương” dành cho các nữ bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu - BVTW Huế.

Xuống đường… cắt tóc 0 đồngTrao mái tóc, chia sẻ yêu thương

Chương trình hiến tặng tóc mang lại niềm vui cho nữ bệnh nhân ung thư

Tham dự chương trình có bà Đỗ Thị Lan Anh, Giám đốc điều hành Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam; BSCKII.Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc BVTW Huế cùng đại diện các khoa, phòng của bệnh viện.

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII.Hoàng Thị Lan Hương cho biết, đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh phụ nữ, đặc biệt là những bệnh nhân nữ đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật. “Nhiều bệnh nhân ung thư vú trong quá trình điều trị phải đối mặt với việc rụng tóc, mất đi sự tự tin. Việc trao tặng tóc giả không chỉ giúp họ tìm lại vẻ đẹp và niềm tin, mà còn là lời nhắn gửi rằng họ không đơn độc - luôn có các y bác sĩ, cộng đồng và tổ chức đồng hành, tiếp thêm nghị lực để chiến đấu và chiến thắng bệnh tật,” bác sĩ Hương chia sẻ.

Tại chương trình, 50 nữ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng 50 bộ tóc giả dệt từ tóc thật cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Các chuyên gia tạo mẫu tóc còn trực tiếp hỗ trợ tạo kiểu miễn phí, mang đến cho các chị em niềm vui và sự tự tin mới. Đặc biệt, chương trình đã thu hút hơn 150 người tham gia hiến tóc - trong đó có nữ nhân viên y tế của bệnh viện, phụ nữ trong và ngoài tỉnh, các bé gái nhỏ tuổi cùng nhiều gia đình, mẹ con cùng nhau hiến tóc.

Chương trình “Hiến tặng tóc - Lan tỏa yêu thương” không chỉ mang lại niềm vui, sự tự tin cho các nữ bệnh nhân ung thư mà còn góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia đến cộng đồng, khơi dậy tinh thần nhân ái và tình người trong cuộc sống.

THANH HƯƠNG
