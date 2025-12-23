Nhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”

Trao tặng thùng rác cho các tiểu thương chợ Tây Lộc

Mô hình được triển khai từ tháng 9 đến tháng 12/2025 trong bối cảnh chợ truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong cung cấp thực phẩm hằng ngày, song công tác bảo đảm ATTP còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trước khi triển khai, nhiều chỉ số liên quan đến kiến thức ATTP, việc sử dụng trang phục bảo hộ, cũng như cách bố trí, sắp xếp khu vực chế biến tại các quầy hàng còn ở mức thấp.

Sau hơn 3 tháng thực hiện, mô hình mang lại những chuyển biến rõ nét cả về nhận thức lẫn hành vi thực hành của các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống. Kết quả đánh giá cho thấy, tỷ lệ tiểu thương nắm bắt kiến thức về ATTP tăng lên 85%; 96% người bán sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ lao động trong quá trình chế biến, kinh doanh; 90% hộ kinh doanh bố trí khu vực chế biến gọn gàng, khoa học, đảm bảo yêu cầu vệ sinh.

Các gian hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ở chợ Tây Lộc khang trang, sạch đẹp sau khi tham gia mô hình

Để đạt được kết quả trên, ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực như tổ chức tập huấn kiến thức ATTP, hướng dẫn kỹ thuật nhận diện và kiểm soát các mối nguy trong chế biến thực phẩm; tăng cường công tác giám sát, nhắc nhở thường xuyên tại chợ. Đồng thời, các hộ kinh doanh còn được hỗ trợ vật tư phục vụ công tác vệ sinh như thùng rác có nắp đậy, tủ kính, kệ inox, tạp dề… Bên cạnh đó, hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền về ATTP được cấp phát đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm không chỉ cho tiểu thương mà còn lan tỏa đến người tiêu dùng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế TP. Huế nhấn mạnh, trên địa bàn TP. Huế, chợ truyền thống hiện vẫn là nơi cung cấp thực phẩm cho phần lớn người dân, vì vậy ATTP tại các chợ có ảnh hưởng trực tiếp và sâu rộng đến sức khỏe cộng đồng. Riêng chợ Tây Lộc, ngoài vai trò cung ứng thực phẩm, còn là điểm đến thu hút du khách, nên việc xây dựng mô hình “Chợ ATTP” càng có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện nhằm thu hút du khách.