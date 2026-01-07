  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 15/01/2026 06:05

Chuyển biến tích cực từ mô hình Chợ an toàn thực phẩm

HNN - Trong bối cảnh an toàn thực phẩm (ATTP) tại các chợ truyền thống đang là mối quan tâm của xã hội, mô hình “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” tại chợ Tây Lộc (phường Phú Xuân) đã bước đầu có những chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao ý thức tiểu thương và niềm tin của người tiêu dùng.

Nhân rộng mô hình điểm “Chợ an toàn thực phẩm”

Các gian hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống khang trang và sạch sẽ hơn sau khi triển khai mô hình 

Chợ Tây Lộc là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn là điểm đến quen thuộc của du khách. Tuy nhiên, trước khi mô hình được triển khai, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ còn bộc lộ nhiều hạn chế. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy, 75% người kinh doanh chưa đạt yêu cầu về kiến thức ATTP; 95% chưa sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ; 85% khu vực chế biến, bày bán còn lộn xộn, thiếu khoa học.

Từ thực trạng trên, Sở Y tế TP. Huế đã lựa chọn chợ Tây Lộc để xây dựng mô hình điểm “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” trong quý III và IV/2025. Mô hình được triển khai theo lộ trình cụ thể, từ khảo sát thực tế, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kiến thức ATTP cho tiểu thương, đến hỗ trợ trang, thiết bị và đẩy mạnh công tác truyền thông.

Một trong những điểm nhấn của mô hình là công tác tập huấn gắn với hướng dẫn thực hành. Sau các lớp tập huấn, tỷ lệ người kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức đạt yêu cầu về ATTP đã tăng lên 85%. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, tiểu thương còn được hướng dẫn trực tiếp cách bố trí khu vực chế biến, bày bán hợp vệ sinh; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; thực hành “bàn tay tốt” nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.

 Sở Y tế TP. Huế trao tặng thùng cho chị em tiểu thương

Chị Kiều Loan, tiểu thương ngành hàng giải khát chia sẻ, từ khi tham gia mô hình, chị được tập huấn kiến thức về ATTP nên ý thức hơn trong việc sắp xếp quầy hàng, chú trọng khâu chế biến thực phẩm để thu hút khách. Từ chỗ thực hiện theo nhắc nhở, nhiều tiểu thương đã chủ động tuân thủ các quy định ATTP vì trách nhiệm với khách hàng và uy tín của quầy hàng.

Cùng với tập huấn, việc hỗ trợ cơ sở vật chất đã tạo điều kiện để tiểu thương thay đổi thói quen kinh doanh. Hàng chục tủ kính bảo quản thực phẩm chín, kệ inox, thùng rác có nắp đậy, tạp dề và mũ chụp tóc được trang bị cho 50 tiểu thương đã góp phần làm cho quầy hàng gọn gàng, sạch sẽ hơn. Các bảng hiệu nhận diện mô hình cùng hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền ATTP cũng giúp nâng cao nhận thức không chỉ cho người bán mà cả người tiêu dùng. “Các quầy hàng sạch sẽ, ngăn nắp hẳn nên thực phẩm bày bán nhìn cũng hấp dẫn và yên tâm hơn khi sử dụng”, chị Trang, khách hàng quen của chợ Tây Lộc cho biết.

BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế cho biết, hiệu quả của mô hình thể hiện rõ qua kết quả khảo sát đầu ra. Tỷ lệ tiểu thương sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ khi bán hàng đạt 96%; 90% khu vực chế biến, bày bán được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Đặc biệt, qua các đợt giám sát nguy cơ ô nhiễm trên bàn tay và bề mặt dụng cụ là cơ sở quan trọng để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Theo bà Lê Cẩm Tú, Phó Trưởng BQL chợ Tây Lộc, việc có một mô hình với tiêu chí rõ ràng đã giúp công tác quản lý thuận lợi hơn. ATTP không còn là nội dung tuyên truyền chung chung mà trở thành tiêu chí cụ thể để kiểm tra, giám sát thường xuyên. Điều này vừa nâng cao hiệu lực quản lý, vừa tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Mô hình “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” tại chợ Tây Lộc đã cho thấy hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng để nhân rộng tại các chợ truyền thống khác trên địa bàn thành phố. Khi ATTP trở thành ý thức tự giác, chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian văn minh, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hình ảnh đô thị Huế.

Bài, ảnh: Ngọc Khánh
 Từ khóa:
chuyển biếntích cựcmô hìnhChợ an toàn thực phẩm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sức sống mới của phụ nữ vùng cao

Trong hành trình thoát nghèo bền vững, phụ nữ vùng cao ngày càng khẳng định vai trò qua những mô hình sản xuất đa dạng, hiệu quả. Sự đồng hành của chính quyền và các đơn vị liên quan đã góp phần giúp phụ nữ mạnh dạn vươn lên phát triển kinh tế và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp ở miền núi.

Sức sống mới của phụ nữ vùng cao
Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, ngày 14/12, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã thăm và làm việc tại Vương quốc Thái Lan. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng tham gia các hoạt động của đoàn.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho các nỗ lực chung nhằm duy trì hòa bình, ổn định lâu dài tại khu vực

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top