Chuyển biến tích cực từ mô hình Chợ an toàn thực phẩm

Các gian hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống khang trang và sạch sẽ hơn sau khi triển khai mô hình

Chợ Tây Lộc là một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của người dân mà còn là điểm đến quen thuộc của du khách. Tuy nhiên, trước khi mô hình được triển khai, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ còn bộc lộ nhiều hạn chế. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy, 75% người kinh doanh chưa đạt yêu cầu về kiến thức ATTP; 95% chưa sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ; 85% khu vực chế biến, bày bán còn lộn xộn, thiếu khoa học.

Từ thực trạng trên, Sở Y tế TP. Huế đã lựa chọn chợ Tây Lộc để xây dựng mô hình điểm “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” trong quý III và IV/2025. Mô hình được triển khai theo lộ trình cụ thể, từ khảo sát thực tế, tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn kiến thức ATTP cho tiểu thương, đến hỗ trợ trang, thiết bị và đẩy mạnh công tác truyền thông.

Một trong những điểm nhấn của mô hình là công tác tập huấn gắn với hướng dẫn thực hành. Sau các lớp tập huấn, tỷ lệ người kinh doanh dịch vụ ăn uống có kiến thức đạt yêu cầu về ATTP đã tăng lên 85%. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, tiểu thương còn được hướng dẫn trực tiếp cách bố trí khu vực chế biến, bày bán hợp vệ sinh; quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; thực hành “bàn tay tốt” nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc.

Sở Y tế TP. Huế trao tặng thùng cho chị em tiểu thương

Chị Kiều Loan, tiểu thương ngành hàng giải khát chia sẻ, từ khi tham gia mô hình, chị được tập huấn kiến thức về ATTP nên ý thức hơn trong việc sắp xếp quầy hàng, chú trọng khâu chế biến thực phẩm để thu hút khách. Từ chỗ thực hiện theo nhắc nhở, nhiều tiểu thương đã chủ động tuân thủ các quy định ATTP vì trách nhiệm với khách hàng và uy tín của quầy hàng.

Cùng với tập huấn, việc hỗ trợ cơ sở vật chất đã tạo điều kiện để tiểu thương thay đổi thói quen kinh doanh. Hàng chục tủ kính bảo quản thực phẩm chín, kệ inox, thùng rác có nắp đậy, tạp dề và mũ chụp tóc được trang bị cho 50 tiểu thương đã góp phần làm cho quầy hàng gọn gàng, sạch sẽ hơn. Các bảng hiệu nhận diện mô hình cùng hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền ATTP cũng giúp nâng cao nhận thức không chỉ cho người bán mà cả người tiêu dùng. “Các quầy hàng sạch sẽ, ngăn nắp hẳn nên thực phẩm bày bán nhìn cũng hấp dẫn và yên tâm hơn khi sử dụng”, chị Trang, khách hàng quen của chợ Tây Lộc cho biết.

BSCKII. Lê Đình Nhân, Trưởng phòng ATTP, Sở Y tế TP. Huế cho biết, hiệu quả của mô hình thể hiện rõ qua kết quả khảo sát đầu ra. Tỷ lệ tiểu thương sử dụng đầy đủ trang phục bảo hộ khi bán hàng đạt 96%; 90% khu vực chế biến, bày bán được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Đặc biệt, qua các đợt giám sát nguy cơ ô nhiễm trên bàn tay và bề mặt dụng cụ là cơ sở quan trọng để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và nâng cao ý thức phòng ngừa.

Theo bà Lê Cẩm Tú, Phó Trưởng BQL chợ Tây Lộc, việc có một mô hình với tiêu chí rõ ràng đã giúp công tác quản lý thuận lợi hơn. ATTP không còn là nội dung tuyên truyền chung chung mà trở thành tiêu chí cụ thể để kiểm tra, giám sát thường xuyên. Điều này vừa nâng cao hiệu lực quản lý, vừa tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Mô hình “Chợ ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống” tại chợ Tây Lộc đã cho thấy hiệu quả thiết thực, tạo nền tảng để nhân rộng tại các chợ truyền thống khác trên địa bàn thành phố. Khi ATTP trở thành ý thức tự giác, chợ truyền thống không chỉ là nơi mua bán, mà còn là không gian văn minh, an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao hình ảnh đô thị Huế.