Phẫu thuật thành công ca u ác tính xương hàm cho bệnh nhi 14 tuổi

Bệnh nhân V.V.H.P. (14 tuổi, trú tại phường Dương Nỗ, TP. Huế) được chẩn đoán mắc u ác tính vùng xương hàm dưới - một bệnh lý hiếm gặp nhưng có mức độ nguy hiểm cao, đặc biệt ở lứa tuổi đang phát triển. Theo các bác sĩ, thách thức lớn nhất trong điều trị không chỉ là loại bỏ triệt để khối u, mà còn phải phục hồi chức năng ăn nhai, phát âm và đảm bảo tính thẩm mỹ cho khuôn mặt bệnh nhi trong tương lai.

Trước khi tiến hành phẫu thuật, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt, ung bướu, gây mê hồi sức và chẩn đoán hình ảnh. Sau quá trình đánh giá toàn diện, ê-kíp đã thống nhất phương án phẫu thuật kết hợp cắt bỏ khối u, nạo vét hạch cổ và tái tạo xương hàm dưới bằng kỹ thuật vi phẫu - một kỹ thuật chuyên sâu đòi hỏi trình độ cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Ca phẫu thuật được triển khai qua nhiều giai đoạn quan trọng, bao gồm cắt bỏ hoàn toàn khối u, lấy xương mác để tạo hình và tiến hành vi phẫu tái tạo xương hàm dưới. Đặc biệt, ê-kíp đã ứng dụng công nghệ số và công nghệ in 3D trong lập kế hoạch phẫu thuật. Từ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tiến hành mô phỏng 3D, xây dựng kịch bản phẫu thuật ảo và thiết kế máng hướng dẫn cá thể hóa cho bệnh nhân.

Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và hồi phục

Việc ứng dụng công nghệ 3D không chỉ giúp nâng cao độ chính xác trong từng thao tác tạo hình mà còn góp phần rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng và tối ưu hóa kết quả phục hồi sau mổ. Đây được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật của ca bệnh, thể hiện xu hướng hiện đại hóa trong y học và cá thể hóa điều trị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc tích cực. Hiện, sức khỏe của bệnh nhi ổn định, hồi phục tốt. Các đánh giá bước đầu cho thấy chức năng vùng hàm mặt được bảo đảm, khớp cắn đạt yêu cầu, độ mở miệng tốt và hình thể khuôn mặt cơ bản cân đối, mang lại hy vọng lớn về khả năng hòa nhập cuộc sống bình thường cho bệnh nhân.

Thành công của ca phẫu thuật không chỉ mang ý nghĩa cứu sống và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ các kỹ thuật cao trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt của đội ngũ y bác sĩ. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình điều trị đa chuyên khoa - xu hướng tất yếu trong y học hiện đại nhằm tối ưu hóa kết quả điều trị cho các ca bệnh phức tạp.