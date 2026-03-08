Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặt

Khám sàng lọc cho bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật

Nuoy Reconstructive International là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2020 tại Hoa Kỳ, hoạt động với sứ mệnh cung cấp các dịch vụ phẫu thuật tái tạo an toàn với chi phí hợp lý, hỗ trợ điều trị dị tật cho trẻ em, cũng như đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ y tế địa phương. Đây là lần đầu tiên đơn vị này hợp tác với Bệnh viện RHM Huế, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh thông qua hội nhập quốc tế.

Dịp này, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành đến từ Hoa Kỳ đã phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tiến hành khám sàng lọc, tư vấn chuyên môn và phẫu thuật cho gần 30 bệnh nhân đến từ TP. Huế và nhiều tỉnh, thành khác như: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai… Các trường hợp được tiếp nhận đa dạng, từ dị tật khe hở môi - vòm miệng và các di chứng, bất cân xứng hàm mặt (hô, móm, lệch mặt), đến các dị tật sọ mặt phức tạp như dính khớp sọ, thiểu sản xương hàm, u nang xương hàm hay thiểu sản vành tai.

Các chuyên gia và bác sĩ sinh hoạt chuyên đề về chỉnh hình hàm mặt

Đối với nhiều bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chương trình không chỉ đơn thuần là một đợt khám chữa bệnh mà còn mở ra hy vọng thay đổi cuộc sống. Những dị tật vùng hàm mặt không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động sâu sắc đến tâm lý, khả năng giao tiếp và cơ hội hòa nhập cộng đồng. Việc được tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến, dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế, giúp người bệnh có thêm niềm tin vào hành trình phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Trong khuôn khổ chương trình, bệnh viện đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn với chủ đề chỉnh hình hàm mặt dành cho các y bác sĩ và học viên đang thực hành với nhiều nội dung chuyên sâu như phẫu thuật chỉnh hình hàm trên ở bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng, điều trị hô hàm trên và móm hàm dưới thông qua các ca lâm sàng cụ thể, cũng như ứng dụng công nghệ số trong phẫu thuật chỉnh hình hàm. Đây là dịp để đội ngũ y tế trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các phương án điều trị tối ưu, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn một cách bền vững.

Chương trình phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ lần này không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh mà còn góp phần khẳng định vai trò của hợp tác quốc tế trong phát triển y tế địa phương. Từ những kết quả bước đầu, kỳ vọng trong thời gian tới, Bệnh viện RHM Huế sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác, đưa nhiều kỹ thuật hiện đại vào ứng dụng, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang lại cơ hội điều trị tốt hơn cho người dân.