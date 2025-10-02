  • Huế ngày nay Online
Khám và tư vấn sức khỏe răng miệng cho 120 đối tượng ở cơ sở bảo trợ xã hội

HNN.VN - Ngày 2/10, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế tổ chức chương trình Nha cộng đồng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Huế. Chương trình nằm trong kế hoạch triển khai công tác dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng năm 2025 của Sở Y tế TP. Huế.

Khám và chăm sóc răng miệng cho các em 

Chương trình được triển khai cho 120 đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Huế, nhằm mang đến sự quan tâm thiết thực về sức khỏe răng miệng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong khuôn khổ hoạt động, các y bác sĩ đã khám tổng quát nha khoa, trám răng sâu đơn giản, bôi fluor dự phòng sâu răng, lấy cao răng và hướng dẫn cách chăm sóc, vệ sinh răng miệng hàng ngày. Những hoạt động này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho sức khỏe răng miệng, mà còn giúp nâng cao kiến thức, hình thành thói quen tự chăm sóc răng miệng đúng cách.

Đại diện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế cho biết, chương trình không chỉ tập trung vào việc điều trị mà còn chú trọng công tác giáo dục và dự phòng, nhằm giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng thường gặp. Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, giúp các thành viên tại trung tâm có nụ cười tươi sáng, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.

Với phương châm “Chung tay chăm sóc sức khỏe răng miệng - Lan tỏa yêu thương vì nụ cười cộng đồng”, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình nha khoa cộng đồng tại nhiều cơ sở khác, đặc biệt là những nơi có trẻ em và người yếu thế cần được quan tâm. Qua đó, ngành y tế mong muốn không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe mà còn xây dựng một môi trường sống nhân ái, lan tỏa sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.

KHÁNH THƯ
