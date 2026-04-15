Bệnh viện Trung ương Huế nội soi gắp thành công 3 bàn chải trong dạ dày bệnh nhân

3 bàn chải đánh răng được ê-kíp y bác sĩ BVTW Huế lấy ra từ dạ dày bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ Trung tâm Nội soi, bệnh nhân L.V.B. (29 tuổi, trú tại TP. Huế) đang điều trị tại Khoa Sức khỏe Tâm trí, có tiền sử rối loạn tâm thần và từng sử dụng chất kích thích. Trong quá trình điều trị, người bệnh có hành vi tự gây hại và đã nuốt cùng lúc 3 bàn chải đánh răng. Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm bởi các dị vật có kích thước lớn, cứng, dễ gây tổn thương nghiêm trọng cho đường tiêu hóa.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng đánh giá tình trạng và chỉ định nội soi can thiệp khẩn cấp. Ê-kíp thực hiện đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi cơ thể người bệnh. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng, giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ phải phẫu thuật.

Bệnh nhân đã phục hồi và sức khỏe ổn định, tiếp tục điều trị tại BVTW Huế

ThS.BS. Phạm Như Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi, BVTW Huế cho biết, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Dị vật là bàn chải đánh răng có chiều dài gần 20cm, khi nằm trong đường tiêu hóa có thể mắc kẹt, gây trầy xước niêm mạc, thậm chí dẫn đến thủng hoặc tắc ruột nếu không được xử trí kịp thời. Việc lấy thành công cùng lúc nhiều dị vật dài, cứng bằng phương pháp nội soi cho thấy trình độ kỹ thuật cao và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ.

Sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi tích cực trong 5 ngày. Đến nay, tình trạng sức khỏe đã ổn định, hồi phục tốt và tiếp tục được điều trị, chăm sóc theo phác đồ chuyên khoa.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo cần đặc biệt quan tâm, theo dõi sát những bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần, nhất là các trường hợp có nguy cơ tự gây hại. Gia đình và nhân viên y tế cần phối hợp chặt chẽ trong quản lý, hạn chế để người bệnh tiếp cận các vật dụng có thể gây nguy hiểm.

Đại diện bệnh viện cũng nhấn mạnh, sự phát triển của các kỹ thuật nội soi can thiệp hiện đại đã giúp xử lý hiệu quả nhiều ca bệnh khó, giảm thiểu xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Thành công của ca bệnh không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho người bệnh mà còn khẳng định vị thế của đơn vị trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa chuyên sâu.