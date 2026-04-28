Từ một nghĩa cử hiến tạng, sáu cuộc đời được viết tiếp tại Bệnh viện Trung ương Huế

Bác sĩ BVTW Huế tri ân, mặc niệm bệnh nhân hiến tạng chết não. Ảnh: BVCC

Theo thông tin từ bệnh viện, các ca ghép được triển khai liên tục từ ngày 16 - 18/4, bao gồm ghép tim, gan, thận và giác mạc. Toàn bộ quá trình được thực hiện với sự phối hợp đồng bộ của gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau, từ lâm sàng đến cận lâm sàng, tạo nên một “chiến dịch” y khoa quy mô lớn, đòi hỏi độ chính xác và tinh thần trách nhiệm cao.

Trước đó, ngày 15/4, Trung tâm Ghép tạng của bệnh viện tiếp nhận thông tin từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T (44 tuổi, trú tại TP. Huế) về việc đồng ý hiến tạng sau khi người thân không qua khỏi. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng tử vong rất cao. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng không có dấu hiệu cải thiện.

Vận chuyển bệnh nhân chết não đến phòng mổ

Sau khi hội đồng chuyên môn xác định bệnh nhân đã chết não vào ngày 16/4, quy trình hiến -ghép tạng được kích hoạt khẩn trương. Bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn những bệnh nhân phù hợp nhất trong danh sách chờ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Đúng 20 giờ 45 phút cùng ngày, sau phút mặc niệm đầy xúc động tri ân người hiến tạng, các ê-kíp phẫu thuật đồng loạt bước vào ca mổ tại 5 phòng mổ. Các bác sĩ, điều dưỡng làm việc xuyên đêm với tinh thần khẩn trương, tập trung cao độ để tối ưu hóa thời gian “vàng” trong ghép tạng.

Kết quả sau phẫu thuật ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Bệnh nhân ghép tim (P.M.D, trú tại TP. Huế) đã tỉnh táo, ăn uống được, chức năng tim ổn định với phân suất tống máu trên 60%. Bệnh nhân ghép gan (T.M.S, trú tại Lâm Đồng) hồi phục tốt, các chỉ số chức năng gan trở về bình thường. Hai bệnh nhân ghép thận (N.M.C trú tại Quảng Trị và T.V.P trú tại Đà Nẵng) cũng có tiến triển rõ rệt, chức năng thận cải thiện, lượng nước tiểu ổn định. Đặc biệt, hai bệnh nhân ghép giác mạc (N.V.L trú tại Nghệ An và V.T.H trú tại Quảng Trị) - trước đó mất hoàn toàn thị lực - đã phục hồi một phần khả năng nhìn và được xuất viện chỉ sau hai ngày.

Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau ghép

Không dừng lại ở đó, chỉ trong vòng một tuần, BVTW Huế đã thực hiện thành công 14 ca ghép mô, tạng, bao gồm nhiều ca ghép phức tạp từ nguồn hiến chết não. Điều này cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng vững vàng, cũng như khả năng tổ chức, phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong bệnh viện.

Đằng sau thành công y khoa là câu chuyện đầy xúc động về lòng nhân ái. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng và gia đình đã biến nỗi đau mất mát thành hy vọng sống cho nhiều người khác. Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra, tiếp nối hành trình còn dang dở.

Đại diện bệnh viện bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, đồng thời nhấn mạnh: mỗi quyết định hiến tạng không chỉ cứu sống con người mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn, khuyến khích cộng đồng chung tay vì sự sống. Thành công của ca ghép đa tạng lần này tiếp tục là minh chứng rõ nét cho ý nghĩa cao cả của việc hiến mô, tạng - một hành động nhỏ nhưng mang lại giá trị lớn lao cho xã hội.