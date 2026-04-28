Bệnh viện Trung ương Huế khai trương máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu về hệ thống máy chụp cộng hưởng từ

SIGNA Pioneer 3.0 Tesla là máy cộng hưởng từ toàn thân thế hệ mới, máy cho phép thu nhận hình ảnh chất lượng cao, rút ngắn thời gian khảo sát và đáp ứng yêu cầu chẩn đoán trong nhiều bệnh lý phức tạp. Thiết bị có thể ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh lý thần kinh, tim mạch, ung thư, sản phụ khoa, cơ xương khớp và mạch máu; đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt như tầm soát ung thư toàn thân, chẩn đoán đột quỵ, đánh giá bệnh lý tuyến tiền liệt, ung thư vú và những trường hợp cần hình ảnh có độ phân giải cao.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện nhấn mạnh, việc đưa vào hoạt động máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla – SIGNA Pioneer không chỉ góp phần nâng cao năng lực phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác mà còn hỗ trợ hiệu quả quá trình điều trị cá thể hóa cho người bệnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Sáng cùng ngày, tại BVTW Huế, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho 3 cá nhân BVTW Huế có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh và BVTW Huế trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng các cá nhân

Những năm qua, BVTW Huế đã tăng cường liên kết vùng, thường xuyên cử chuyên gia hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh. Sự phối hợp này góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ThS. BS. Phạm Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh đã trao Bằng khen cho 3 cá nhân của BVTW Huế, gồm: BSCKII. Phạm Như Vĩnh Tuyên, Phó Giám đốc Bệnh viện; ThS.BS. Phạm Như Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi và ThS.BS. Hoàng Hải Phú, bác sĩ Trung tâm Đột quỵ.

Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ BVTW Huế trong công tác hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật, phối hợp điều trị và đồng hành cùng ngành y tế Hà Tĩnh trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân.