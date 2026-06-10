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ClockThứ Năm, 11/06/2026 17:33

Phẫu thuật dị tật hàm mặt cho 13 bệnh nhân

HNN.VN - Ngày 11/6, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế phối hợp với ReSurge International hoàn tất chương trình phẫu thuật dị tật hàm mặt, khe hở môi, vòm miệng và các dị tật sọ mặt kết hợp đào tạo chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ - Hàm mặt của bệnh viện.

Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân mắc các dị tật vùng hàm mặtHơn 300 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tậtHơn 50 bệnh nhân được khám sàng lọc phẫu thuật dị tật khe hở môi - vòm miệng

Diễn ra từ ngày 9 đến 11/6, chương trình bao gồm hoạt động khám sàng lọc và chỉ định phẫu thuật, tư vấn và đánh giá chuyên môn, các trường hợp đủ điều kiện đã được đưa vào danh sách phẫu thuật. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia phẫu thuật tạo hình đến từ ReSurge International cùng đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế.

Các chuyên gia thực hiện một ca phẫu thuật dị tật hàm mặt 

Trong thời gian thực hiện chương trình, các chuyên gia quốc tế và bác sĩ của bệnh viện đã trực tiếp thăm khám cho 40 bệnh nhân, hội chẩn và thực hiện phẫu thuật cho 13 trường hợp dị tật bẩm sinh cũng như các ca bệnh có di chứng phức tạp đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt, nhiều bệnh nhân bị khe hở môi, vòm miệng tái phát hoặc mắc các dị tật sọ mặt nặng đã được chỉ định phẫu thuật chuyên sâu với các kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và phục hồi chức năng.

Không chỉ mang đến cơ hội điều trị cho người bệnh, chương trình còn chú trọng công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Các chuyên gia của ReSurge International còn phối hợp tổ chức các buổi trao đổi chuyên môn, hướng dẫn thực hành lâm sàng và chia sẻ kinh nghiệm điều trị những trường hợp khó cho đội ngũ bác sĩ của bệnh viện. Thông qua đó, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình hàm mặt và sọ mặt của đội ngũ y tế địa phương tiếp tục được nâng cao, góp phần từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến ngay tại cơ sở.

Lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế cho biết, việc duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế không chỉ giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu mà còn mở ra nhiều cơ hội học tập, cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới cho đội ngũ cán bộ y tế.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
phẫu thuậtbệnh việnhàm mặt
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