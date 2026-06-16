Công nghệ Coblator giúp người bệnh tai mũi họng hồi phục nhanh sau phẫu thuật

Ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn bằng dao Coblator trong điều trị bệnh lý tai mũi họng

Nhiều năm chịu đựng bệnh lý tai mũi họng, cả gia đình quyết định điều trị cùng lúc

Gia đình anh Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 1988), chị Trương Trang (sinh năm 1993) và con trai Nguyễn Duy Đăng (sinh năm 2020), trú tại Sơn Tây (Hà Nội), đều mắc các bệnh lý tai mũi họng kéo dài nhiều năm. Sau khi được thăm khám, cả 3 cùng được chỉ định phẫu thuật trong một đợt điều trị.

Anh Sơn được chẩn đoán phì đại cuốn mũi dưới. Theo anh, căn bệnh khiến việc hô hấp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi tiếp xúc với khói bụi hoặc khói thuốc. Nhiều đêm, anh phải thức giấc vì nghẹt mũi, buộc phải thở bằng miệng, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng giấc ngủ cũng như công việc.

"Bệnh lý này gây khó chịu rất lớn trong công việc. Mỗi khi tiếp xúc với khói bụi hay thuốc lá, tôi càng khó thở hơn. Ban đêm nhiều lúc tỉnh giấc giữa chừng vì nghẹt mũi, gần như không thể thở bằng mũi", anh Sơn chia sẻ.

Trong khi đó, chị Trương Trang bị viêm amidan mạn tính từ khi còn học cấp hai. Mỗi lần thay đổi thời tiết, chị thường xuyên bị đau họng, viêm tấy, sốt và có nhiều đờm mủ. Dù từng điều trị nội khoa, bệnh vẫn tái phát liên tục.

"Tôi bị viêm amidan từ khi mới mười mấy tuổi. Cứ thay đổi thời tiết là họng lại đau, quanh năm có đờm rất khó chịu. Trước đây bác sĩ bảo chưa cần cắt nhưng tình trạng viêm cứ lặp đi lặp lại", chị Trang cho biết.

Con trai của anh chị cũng mắc viêm VA và viêm amidan từ nhỏ. Theo gia đình, từ năm hai tuổi, bé thường xuyên ho, sốt, nghẹt mũi và ngủ không ngon giấc. Việc phải kiêng đồ lạnh khiến bé nhiều lần tủi thân khi không thể vui chơi như các bạn cùng trang lứa.

"Khi con chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng tôi quyết định điều trị dứt điểm để con có sức khỏe tốt hơn và tự tin đến trường", chị Trang nói.

Sau khi thăm khám, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Giang, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đông Đô đánh giá cả 3 trường hợp đều có chỉ định can thiệp ngoại khoa.

Theo bác sĩ, tình trạng phì đại cuốn mũi của anh Sơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử sử dụng thuốc co mạch kéo dài để giảm nghẹt mũi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với tim mạch và huyết áp nếu tiếp tục lạm dụng.

Đối với chị Trang, dù amidan không quá lớn nhưng bên trong chứa nhiều hốc mủ, tình trạng viêm tái phát nhiều lần khiến người bệnh phải sử dụng kháng sinh thường xuyên.

Trong khi đó, bé Duy Đăng bị quá phát VA và amidan mạn tính, gây hẹp đường thở, thở bằng miệng và ngủ ngáy kéo dài. Bác sĩ chỉ định nạo VA kết hợp cắt amidan nhằm cải thiện chức năng hô hấp cho trẻ.

Phẫu thuật ít xâm lấn giúp người bệnh hồi phục nhanh

Ba ca phẫu thuật đều được thực hiện bằng công nghệ Coblator - kỹ thuật sử dụng sóng radio cao tần kết hợp nước muối sinh lý để tạo lớp plasma ở nhiệt độ thấp.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Giang, khác với dao điện truyền thống sử dụng nhiệt độ rất cao, Coblator hoạt động ở khoảng 40-70 độ C, giúp bóc tách chính xác tổ chức viêm, hạn chế tổn thương mô lành, đồng thời cầm máu ngay trong quá trình phẫu thuật.

"Coblator giúp giảm chảy máu, hạn chế phù nề sau mổ và giảm kích thích lên các dây thần kinh cảm giác, từ đó người bệnh ít đau hơn và phục hồi nhanh hơn", bác sĩ Giang cho biết.

Là người từng trải qua phẫu thuật amidan bằng dao điện trước đây, anh Sơn cho biết sự khác biệt rất rõ rệt. "Ngày trước tôi cắt bằng dao điện nên đau nhiều, phù nề và sốt kéo dài gần một tuần. Lần này gần như không thấy đau. Vợ và con trai tôi chỉ hơi ê nhẹ, đặc biệt không bị sốt. Sau khoảng 24 giờ, cả gia đình đều đủ điều kiện xuất viện", anh nói.

Theo các chuyên gia, công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị nhưng không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Kết quả phẫu thuật còn phụ thuộc vào việc chỉ định đúng, tay nghề của phẫu thuật viên và quá trình chăm sóc hậu phẫu.

Sau mổ, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ như ăn thức ăn mềm, tránh đồ cứng, tái khám đúng lịch và theo dõi các dấu hiệu bất thường để phòng ngừa biến chứng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, những bệnh lý như viêm amidan mạn tính, viêm VA hay phì đại cuốn mũi nếu tái phát nhiều lần có thể ảnh hưởng đến hô hấp, giấc ngủ và chất lượng cuộc sống. Người bệnh không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm để được đánh giá và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, tránh để bệnh kéo dài gây biến chứng.

Thành công từ các ca phẫu thuật của gia đình anh Sơn không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh, mà còn là minh chứng sống động cho định hướng phát triển bền vững của Bệnh viện Đông Đô, chủ động đi đầu trong việc cập nhật và áp dụng các công nghệ y khoa tiên tiến nhất thế giới vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Việc làm chủ các công nghệ ít xâm lấn, giảm đau như Coblator không chỉ giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong nước với chi phí hợp lý, mà còn giảm tải áp lực cho hệ thống y tế công lập, nâng tầm vị thế của nền y học nước nhà.

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