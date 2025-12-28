Hơn 300 ca phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật

Trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng sự hợp tác giữa hai bên

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế cho biết, với sứ mệnh mang lại nụ cười trọn vẹn cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, suốt một thập kỷ qua, các chuyên gia Hàn Quốc cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế phối hợp thực hiện thành công hơn 300 ca phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân, chủ yếu là trẻ em mắc dị tật khe hở môi, hở vòm miệng và các dị tật sọ mặt.

Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19, Global Care và Injee Club đã hỗ trợ tài chính 10.000 USD giúp bệnh viện tiếp tục triển khai các ca phẫu thuật ý nghĩa, mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Theo PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, giá trị của mối quan hệ hợp tác này không chỉ dừng lại ở các ca phẫu thuật nhân đạo mà còn thể hiện rõ qua sự phối hợp trực tiếp trong phòng mổ. Các chuyên gia quốc tế đã cởi mở chia sẻ kinh nghiệm, tận tình hướng dẫn đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện, từ đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Dịp này, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế cho Tổ chức Injee Club (Hàn Quốc) nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của tổ chức trong công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác quốc tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn thành phố.