Phẫu thuật bắc cầu mạch vành tim đập

HNN.VN - Ngày 18/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội thảo chuyên đề “Phẫu thuật bắc cầu mạch vành tim đập” (Off-Pump Coronary Artery Bypass - OPCAB). Sự kiện nhằm trao đổi, cập nhật kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực hành về kỹ thuật phẫu thuật bắc cầu động mạch vành trên tim đang đập - một phương pháp hiện đại giúp giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Thực hành ca phẫu thuật trực tiếp tại phòng mổ Trung tâm Tim mạch, BVTW Huế. Ảnh: T.Hiển

Hội thảo thu hút hơn 50 đại biểu là bác sĩ, kỹ thuật viên từ nhiều bệnh viện trong cả nước như Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Quân y 103 và các cơ sở y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Sự kiện là dịp để các chuyên gia cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa & Phẫu thuật nội soi Việt Nam, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh phẫu thuật tim đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ít xâm lấn và an toàn hơn cho người bệnh, phẫu thuật bắc cầu mạch vành tim đập đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong điều trị bệnh mạch vành phức tạp. BVTW Huế không chỉ là đơn vị tiên phong ứng dụng kỹ thuật này, mà còn là trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ hàng đầu cả nước".

Chương trình gồm hai phần: phiên lý thuyết và phiên thực hành. Trong đó, các chuyên đề tập trung vào chỉ định, kỹ thuật bảo tồn động mạch chủ, chiến lược gây mê - hồi sức trong phẫu thuật OPCAB. Đặc biệt, phần thực hành có hai ca phẫu thuật trực tiếp tại phòng mổ Trung tâm Tim mạch, BVTW Huế, giúp các đại biểu quan sát và trao đổi kinh nghiệm thực tế. Phẫu thuật OPCAB mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, đặc biệt là giảm nguy cơ biến chứng thần kinh, xuất huyết và các rối loạn liên quan đến tuần hoàn ngoài cơ thể. Kỹ thuật này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ phẫu thuật viên, gây mê - hồi sức và kỹ thuật viên, cũng như đào tạo chuyên sâu để đạt kết quả tối ưu.

THANH HƯƠNG
