  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 11/10/2025 15:35

Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp các bệnh viện, đơn vị

Theo phương án sắp xếp của Bộ Y tế, từ 39 bệnh viện trực thuộc bộ sẽ chỉ còn 25 bệnh viện thuộc bộ.

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp gấp 3 lần cho bác sĩ phẫu thuậtBộ Y tế siết chặt quản lý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhĐề xuất phân nhóm thiết bị y tế theo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng trong mua sắm, đấu thầu

Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa: PV 

Bộ Y tế vừa đưa ra phương án đề xuất sắp xếp các đơn vị trong ngành theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

Cụ thể, theo phương án của Bộ Y tế đề xuất, với khối các bệnh viện, sẽ sáp nhập còn 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế (từ 39 bệnh viện thuộc Bộ).

Các bệnh viện tuyến đầu như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất… tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế nhằm bảo đảm vai trò đầu ngành trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn như: Bệnh viện E sẽ trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.... Nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý như: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (chuyển về tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (chuyển về tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (chuyển về TP Đà Nẵng).

Một số bệnh viện được chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như: Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường đại học Y Hà Nội.

Với hệ thống dự phòng và kiểm định, Bộ Y tế đưa ra phương án Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của CDC trung ương; Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sẽ được sáp nhập vào Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh sáp nhập vào Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Hệ thống viện kiểm định, pháp y và các đơn vị nghiên cứu vaccine - sinh phẩm y tế cơ bản được giữ nguyên nhằm bảo đảm tính ổn định trong kiểm soát chất lượng thuốc, vaccine và an toàn thực phẩm.

Với khối các cơ sở đào tạo y khoa, có sự điều chỉnh để tinh gọn mạng lưới như: Trường đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương; Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sẽ sáp nhập vào Trường đại học Dược Hà Nội.

Các trường đại học trọng điểm như Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Trường đại học Điều dưỡng Nam Định… vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng rà soát các đơn vị đặc thù như: Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia… hầu hết các đơn vị vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Với hệ thống SOS Việt Nam và SOS cơ sở do Bộ Y tế tiếp nhận từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đề xuất sẽ chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh để quản lý.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa:
Bộ Y tếđề xuấtphương ánsắp xếpbệnh việnđơn vị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội nghị khoa học nữ Bệnh viện Trung ương Huế 2025:
Tôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Sáng 11/10, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức Hội nghị Khoa học Nữ BVTW Huế mở rộng năm 2025 với chủ đề “Nữ trí thức ngành y trong kỷ nguyên công nghệ và chuyển đổi số y tế”. Đây là sự kiện nhằm tôn vinh vai trò và những đóng góp của đội ngũ nữ trí thức ngành y, đồng thời là diễn đàn khoa học cập nhật những tiến bộ và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng các phương pháp điều trị hiện đại, phát triển kỹ thuật y khoa tiên tiến.

Tôn vinh trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo
Medtronic đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Huế nâng cao chất lượng điều trị

Bằng sự kết hợp kinh nghiệm toàn cầu của Medtronic với năng lực dẫn dắt tại địa phương của bệnh viện, một lần nữa Medtronic Việt Nam tái khẳng định việc cam kết dài hạn tại Việt Nam trong công tác nâng cao đào tạo và giáo dục cho y bác sĩ về các liệu pháp tiên tiến để chuyển đổi thành chất lượng chăm sóc y tế tốt hơn cho nhiều người bệnh. Đó là những gì mà ông Mongkol Sankum, Giám đốc Medtronic Vietnam, Campuchia, Myanmar và Lào chia sẻ tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) lần thứ ba giữa Công ty Medtronic Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế.

Medtronic đồng hành cùng Bệnh viện Trung ương Huế nâng cao chất lượng điều trị

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top