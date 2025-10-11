Bộ Y tế đề xuất phương án sắp xếp các bệnh viện, đơn vị

Người dân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa: PV

Bộ Y tế vừa đưa ra phương án đề xuất sắp xếp các đơn vị trong ngành theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW.

Cụ thể, theo phương án của Bộ Y tế đề xuất, với khối các bệnh viện, sẽ sáp nhập còn 25 bệnh viện tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế (từ 39 bệnh viện thuộc Bộ).

Các bệnh viện tuyến đầu như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện K, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất… tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế nhằm bảo đảm vai trò đầu ngành trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một số bệnh viện chuyên khoa sẽ sáp nhập vào bệnh viện đa khoa trung ương hoặc các đơn vị quy mô lớn như: Bệnh viện E sẽ trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh sáp nhập vào Bệnh viện Thống Nhất; Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ.... Nhiều bệnh viện chuyên khoa được đề xuất bàn giao nguyên trạng về các địa phương nhằm phân cấp mạnh hơn trong quản lý như: Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (chuyển về UBND tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (chuyển về tỉnh Gia Lai), Bệnh viện 74 Trung ương (chuyển về tỉnh Phú Thọ) và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (chuyển về TP Đà Nẵng).

Một số bệnh viện được chuyển giao thành bệnh viện thực hành cho các trường đại học y, như: Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Đà Nẵng chuyển về Trường đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng; Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương chuyển về Trường đại học Y Hà Nội.

Với hệ thống dự phòng và kiểm định, Bộ Y tế đưa ra phương án Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời trở thành đầu mối thực hiện chức năng của CDC trung ương; Viện Dinh dưỡng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sẽ được sáp nhập vào Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TP Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh sáp nhập vào Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Hệ thống viện kiểm định, pháp y và các đơn vị nghiên cứu vaccine - sinh phẩm y tế cơ bản được giữ nguyên nhằm bảo đảm tính ổn định trong kiểm soát chất lượng thuốc, vaccine và an toàn thực phẩm.

Với khối các cơ sở đào tạo y khoa, có sự điều chỉnh để tinh gọn mạng lưới như: Trường đại học Y Dược Hải Phòng sẽ tiếp nhận Trường đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương; Trường cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương sẽ sáp nhập vào Trường đại học Dược Hà Nội.

Các trường đại học trọng điểm như Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Trường đại học Điều dưỡng Nam Định… vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng rà soát các đơn vị đặc thù như: Trung tâm Truyền thông, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia… hầu hết các đơn vị vẫn trực thuộc Bộ Y tế.

Với hệ thống SOS Việt Nam và SOS cơ sở do Bộ Y tế tiếp nhận từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế đề xuất sẽ chuyển nguyên trạng về UBND các tỉnh để quản lý.