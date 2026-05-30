Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, chuyển cơ quan điều tra 17 vụ

Các cơ quan chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể tại trường học trên địa bàn Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả thanh tra, kiểm tra trên toàn quốc trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5 năm 2026.

Theo đó, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, từ cấp tỉnh tới tuyến xã, phường; có sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng có liên quan như Y tế, Nông nghiệp, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Công an,...; hoạt động kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra các cơ sở thực phẩm bám sát chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”.

Các Đoàn liên ngành Trung ương và địa phương đã tập trung thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng...

Xử phạt 3.687 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm với tổng số tiền hơn 22,4 tỷ đồng

Kết quả kiểm tra trên cả nước ghi nhận, trong tổng số 62.052 cơ sở được kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm (chiếm tỷ lệ 9,26%).

Các vi phạm chủ yếu được phát hiện là điều kiện vệ sinh cơ sở về trang thiết bị, dụng cụ... không bảo đảm; vi phạm quảng cáo thực phẩm, thực phẩm không đảm đảm bảo chất lượng...

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 3.687 cơ sở với tổng số tiền hơn 22,4 tỷ đồng. Đồng thời các đơn vị chức năng cũng tiến hành tịch thu 15 tấn hàng lậu.

Ngoài các hình thức xử phạt chính, các cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, như đình chỉ hoạt động 29 cơ sở; 7 cơ sở tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Tổng giá trị hàng hóa phải tiêu hủy trong đợt này trị giá hơn 3,35 tỷ đồng liên quan 110 cơ sở.

Lực lượng liên ngành cũng tịch thu 15 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu gồm bì lợn, xúc xích, bánh kẹo và thực phẩm đông lạnh.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ của 17 trường hợp vi phạm nghiêm trọng sang cơ quan điều tra để tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở còn gặp khó khăn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua kiểm tra cho thấy một số nguy cơ vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ như: Điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ; hồ sơ pháp lý, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; tình trạng thực phẩm hết hạn, cận hạn, không rõ nguồn gốc...

Bên cạnh đó, năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở còn gặp khó khăn do cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, lực lượng mỏng, khối lượng công việc lớn; trang thiết bị, phương tiện kiểm tra nhanh, kinh phí lấy mẫu, kiểm nghiệm và giám sát thường xuyên còn hạn chế.

Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện sớm, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, tình trạng cố tình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, buôn lậu, làm hàng giả là thực phẩm vẫn còn ở một số nơi mà người sản xuất kinh doanh chưa có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tốt vẫn còn tồn tại.

Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận xã hội.

Tại một số địa phương công tác thông tin, truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động còn chưa được triển khai quyết liệt và đa dạng về hình thức, phương tiện truyền thông.

Việc xem xét, xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở nhỏ lẻ tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn do các cơ sở này thường xuyên biến động, không có địa chỉ kinh doanh cố định, rõ ràng, tỷ lệ nhắc nhở vẫn còn cao.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian tới cần sự vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, các lực lượng và các địa phương.

