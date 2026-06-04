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ClockThứ Bảy, 06/06/2026 08:35

Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học 2026

Ngày 5/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cần có cơ chế minh bạchTăng cường quản lý học sinh vi phạm an toàn giao thôngSiết chặt an toàn thực phẩm bếp ăn bán trú, bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG) 

Công văn nêu rõ: Ngày 28/5/2026, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 910/KH-BYT về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người nhà thí sinh liên quan Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm;

Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của người dân và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; ngăn chặn kịp thời các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng bảo đảm sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn.

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62 nghìn so với năm trước. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi tổ chức tại 34 tỉnh/thành phố (sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp), theo đó, tại một số nơi, quy mô, số lượng thí sinh tăng mạnh so với trước.

https://nhandan.vn/bo-y-te-yeu-cau-bao-dam-an-toan-thuc-pham-phuc-vu-ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-va-tuyen-sinh-dai-hoc-2026-post967287.html?gidzl=uTQkGakNUWxZowT2H8by2UpFeqHTYYq8zS3rImxGU5BrmwSQN8al1V3DfqOBsoeAziob46MVSknxJvTt30

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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