Phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại Huế

Nghi thức phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng

Tham dự lễ phát động có TS.BS Hà Anh Đức - Phó chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và đông đảo thanh niên, sinh viên trên địa bàn.

Chiến dịch đặt mục tiêu tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ - du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc. Đây cũng là thông điệp kêu gọi nâng cao nhận thức của người dân và du khách về quyền được hít thở bầu không khí trong lành, không khói thuốc; góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Huế nói riêng và Việt Nam nói chung trở nên văn minh, thân thiện hơn. Đặc biệt, chiến dịch có sự đồng hành của ca sĩ Đình Dũng trong vai trò Đại sứ, góp phần lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

Sau lễ phát động là chương trình đạp xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố

Tại lễ phát động, hàng loạt hoạt động được triển khai như nghi thức phát động kêu gọi các nhà hàng, khách sạn chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc; hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố; treo và dán biển “Cấm hút thuốc” tại hơn 200 khách sạn, nhà hàng ở Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hà Anh Đức cho biết, trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới giảm từ 45,3% (2015) xuống còn 38,9% (2023), giúp ngăn chặn hàng trăm ngàn ca bệnh và tử vong liên quan đến thuốc lá. Tuy nhiên, thực trạng hút thuốc thụ động ở nhà hàng vẫn còn ở mức cao, chiếm tới 67,3%; tại quán cà phê là 59,2%. “Chiến dịch hôm nay là bước đi tiếp nối - mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn, để tạo ra một môi trường mà mỗi người dân, mỗi du khách đều được hít thở không khí trong lành không khói thuốc ở bất kỳ nhà hàng, khách sạn hay địa điểm công cộng nào”, ông Đức nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi các nhà hàng, khách sạn cần xem việc duy trì môi trường không khói thuốc như một tiêu chuẩn dịch vụ, không chỉ vì sức khỏe cộng đồng mà còn để bảo vệ chính nhân viên của mình. “Mỗi người dân hãy trở thành một “đại sứ không khói thuốc” - lên tiếng nhắc nhở, bảo vệ không gian chung trong lành cho bản thân và cộng đồng”, ông nói.

Ngay sau Huế, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa, kỳ vọng tạo thành phong trào bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch văn minh - không khói thuốc.