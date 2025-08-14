  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 16/08/2025 15:10

Phát động chiến dịch xây dựng môi trường không khói thuốc tại Huế

HNN.VN - Ngày 16/8, tại TP Huế, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa - những địa phương trọng điểm về du lịch, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng một không gian du lịch văn minh, thân thiện và an toàn.
 Nghi thức phát động chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng

Tham dự lễ phát động có TS.BS Hà Anh Đức - Phó chủ tịch Hội đồng y khoa quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và đông đảo thanh niên, sinh viên trên địa bàn.

Chiến dịch đặt mục tiêu tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp dịch vụ - du lịch chủ động xây dựng không gian không khói thuốc. Đây cũng là thông điệp kêu gọi nâng cao nhận thức của người dân và du khách về quyền được hít thở bầu không khí trong lành, không khói thuốc; góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch Huế nói riêng và Việt Nam nói chung trở nên văn minh, thân thiện hơn. Đặc biệt, chiến dịch có sự đồng hành của ca sĩ Đình Dũng trong vai trò Đại sứ, góp phần lan tỏa thông điệp đến cộng đồng.

 Sau lễ phát động là chương trình đạp xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố

Tại lễ phát động, hàng loạt hoạt động được triển khai như nghi thức phát động kêu gọi các nhà hàng, khách sạn chung tay xây dựng môi trường không khói thuốc; hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố; treo và dán biển “Cấm hút thuốc” tại hơn 200 khách sạn, nhà hàng ở Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS Hà Anh Đức cho biết, trong những năm qua, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới giảm từ 45,3% (2015) xuống còn 38,9% (2023), giúp ngăn chặn hàng trăm ngàn ca bệnh và tử vong liên quan đến thuốc lá. Tuy nhiên, thực trạng hút thuốc thụ động ở nhà hàng vẫn còn ở mức cao, chiếm tới 67,3%; tại quán cà phê là 59,2%. “Chiến dịch hôm nay là bước đi tiếp nối - mạnh mẽ hơn, rộng khắp hơn, để tạo ra một môi trường mà mỗi người dân, mỗi du khách đều được hít thở không khí trong lành không khói thuốc ở bất kỳ nhà hàng, khách sạn hay địa điểm công cộng nào”, ông Đức nhấn mạnh.

Ông cũng kêu gọi các nhà hàng, khách sạn cần xem việc duy trì môi trường không khói thuốc như một tiêu chuẩn dịch vụ, không chỉ vì sức khỏe cộng đồng mà còn để bảo vệ chính nhân viên của mình. “Mỗi người dân hãy trở thành một “đại sứ không khói thuốc” - lên tiếng nhắc nhở, bảo vệ không gian chung trong lành cho bản thân và cộng đồng”, ông nói.

Ngay sau Huế, chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa, kỳ vọng tạo thành phong trào bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch văn minh - không khói thuốc.

Liên Minh
 Từ khóa:
chiến dịch không khói thuốcvăn minhthân thiệnan toàndu lịch huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Công ty Điện lực thành phố Huế (HPC) đang tăng tốc đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện, chủ động nguồn cung nhằm bảo đảm điện năng an toàn, liên tục cho toàn thành phố.

Đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định
Xây dựng nông thôn hiện đại, xanh và bền vững

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng NTM hiện đại, xanh và bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Xây dựng nông thôn hiện đại, xanh và bền vững
Dùng thuốc an toàn và khoa học để bảo vệ sức khỏe

Tình trạng người dân tự ý mua thuốc, sử dụng thực phẩm chức năng tràn lan trên mạng xã hội đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Phóng viên Báo Huế Ngày nay đã có cuộc trò chuyện với DSCKII. Hồ Thị Họa My, Phó Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Huế để làm rõ những hệ lụy và cung cấp lời khuyên hữu ích về cách dùng thuốc hợp lý.

Dùng thuốc an toàn và khoa học để bảo vệ sức khỏe
Đảm bảo an toàn du lịch đường thủy

Sau vụ tai nạn lật tàu thương tâm ở Quảng Ninh khiến nhiều du khách tử vong, các địa phương trên cả nước, trong đó có Huế đã tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa, đặc biệt là tàu thuyền phục vụ du lịch.

Đảm bảo an toàn du lịch đường thủy
Phân tích thị trường cho du lịch Huế

Phân tích thị trường đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển du lịch. Kết quả phân tích giúp ngành du lịch và các doanh nghiệp đưa ra chiến lược phù hợp, xây dựng sản phẩm và dịch vụ sát với nhu cầu thị trường. Đây là yêu cầu cấp thiết nếu du lịch Huế muốn mở rộng thị trường và thu hút khách hiệu quả.

Phân tích thị trường cho du lịch Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top