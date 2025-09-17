Bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác hại của khói thuốc

Lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân tại TTYT Phong Điền

Tại Trung tâm Y tế (TTYT) Phong Điền, nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân 4 phường: Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh và Phong Phú, công tác PCTHTL được duy trì thường xuyên và nề nếp. BSCKI Trần Thiện Phước, Trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Tổ trưởng Tổ Truyền thông Giáo dục sức khỏe, TTYT Phong Điền cho biết: “Ngay từ năm 2013, đơn vị đã xây dựng mô hình cơ sở y tế không khói thuốc. Hàng năm, chúng tôi tổ chức tập huấn, tư vấn cho bệnh nhân về tác hại của thuốc lá, đồng thời quán triệt đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ thực hiện nghiêm quy định không hút thuốc. Đến nay, 100% cán bộ của Trung tâm đều không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện”. Ngoài Trung tâm, 4 trạm y tế chính và 7 điểm trạm đóng tại 4 phường do Trung tâm quản lý cũng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định PCTHTL, nâng cao nhận thức của cán bộ y tế và người dân.

Nhờ đồng bộ các giải pháp, từ việc treo biển cấm hút thuốc, vận động bệnh nhân và người nhà tuân thủ, đến việc yêu cầu căn-tin không bán thuốc lá, không gian khám, chữa bệnh tại TTYT Phong Điền luôn sạch sẽ, thoáng mát. Bà Trần Thị Mai (phường Phong Dinh) chia sẻ: “Tôi bị viêm phổi mãn tính, rất sợ mùi khói thuốc. Đến khám và điều trị nội trú tại đây, tôi yên tâm vì môi trường trong lành, không có khói thuốc”.

Cùng với tuyến y tế cơ sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Huế thường xuyên giám sát việc PCTHTL tại các trạm y tế và UBND các xã, phường. Nội dung giám sát tập trung vào việc xây dựng môi trường không khói thuốc, thành lập Ban Chỉ đạo PCTHTL, ban hành kế hoạch hoạt động, ký cam kết và treo biển cấm hút thuốc tại nơi công cộng theo quy định.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Lê Tâm, Phó Giám đốc phụ trách CDC Huế, các đơn vị cơ sở và chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực, nhất là trong bối cảnh còn không ít khó khăn về nhân lực và nguồn lực. “Ngoài việc duy trì mô hình cơ sở y tế không khói thuốc, nhiều nơi còn tích cực tư vấn cai nghiện thuốc lá cho bệnh nhân và người nhà. Đây là điểm sáng trong việc thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá”, ông Tâm khẳng định.

Để duy trì hiệu quả, CDC Huế kiến nghị các cơ sở y tế, UBND phường, xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật PCTHTL; đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung này vào báo cáo tổng kết hàng năm; đưa tiêu chí “nói không với thuốc lá” vào đánh giá thi đua của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bác sĩ Nguyễn Lê Tâm cho rằng, hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trong công tác PCTHTL đã giúp các địa phương, đơn vị nhìn nhận rõ thực trạng, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp. Điều này không chỉ góp phần xây dựng môi trường làm việc, học tập, sinh hoạt trong lành mà còn khẳng định quyết tâm của toàn xã hội trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước hiểm họa từ thuốc lá.

Trong bối cảnh tỷ lệ người hút thuốc vẫn còn ở mức cao, nhất là tại khu vực nông thôn, việc kiên trì thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ giám sát, tuyên truyền đến gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị sẽ là yếu tố then chốt để giảm dần tình trạng hút thuốc lá, tiến tới một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và phát triển bền vững.