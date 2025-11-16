Lần đầu tiên tổ chức cuộc thi tiểu thuyết 'Văn học số'

Đây là cuộc thi do BOOKAS phát động, đánh dấu bước khởi đầu cho nỗ lực đưa văn chương Việt Nam hòa nhập sâu hơn vào môi trường xuất bản số. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, cuộc thi gồm ba nhóm giải: Sáng tạo, hội nhập và yêu thích.

Tác phẩm dự thi được chấm theo bốn tiêu chí: Sáng tạo, nghệ thuật, giá trị tư tưởng và khả năng lan tỏa. Lượt nghe, lượt thích, bình luận và chia sẻ của độc giả đều được ghi nhận để tính điểm, bên cạnh phần đánh giá từ Ban giám khảo. Các tác giả có thể gửi tiểu thuyết, truyện dài hoặc tập truyện ngắn thuộc các chủ đề hiện thực, lãng mạn hoặc trinh thám - fantasy - thử nghiệm.

Độc giả và công chúng trải nghiệm đọc sách trên nền tảng BOOKAS.

Ban giám khảo cuộc thi gồm nhà văn: Võ Thị Xuân Hà (Trưởng ban), Nguyễn Đình Tú (Phó ban) và Tống Phước Bảo (thành viên). Theo nhà văn Nguyễn Đình Tú, cuộc thi phản ánh rõ xu hướng xuất bản hiện nay với những hình thức mới như sách số, sách nói và mô hình thu nhập mới cho người viết.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và Chủ tịch BOOKAS cho biết, cuộc thi được thiết kế nhằm tạo cơ hội tiếp cận công nghệ cho các tác giả Việt. Người viết sẽ được hệ thống hỗ trợ xuyên suốt, từ đăng tải bản thảo, theo dõi hiệu quả tác phẩm đến quản lý dữ liệu. Tác giả chưa quen sử dụng công nghệ có thể gửi bản thảo giấy hoặc file mềm để ban tổ chức hỗ trợ đăng tải.

Đặc biệt, ban tổ chức nhấn mạnh cuộc thi hoàn toàn miễn phí và cảnh báo tác giả tuyệt đối không chuyển khoản dưới bất kỳ hình thức nào để tránh bị lợi dụng lừa đảo.