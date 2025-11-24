  • Huế ngày nay Online
Trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số TP. Huế năm 2025

HNN.VN - Chiều 24/11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số thành phố Huế năm 2025. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; UBND xã, phường; các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, cùng đại diện các tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi.

 Trao giải Nhất Cuộc thi cho ông Nguyễn Công Tài, Trường THCS Vinh Thanh 

Sau 1 tháng phát động thi theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Hue-S, cuộc thi đã thu hút 29.230 người tham gia. Nhóm công chức, viên chức có tỷ lệ dự thi cao nhất đạt 80,53%, với 71 đơn vị tham gia, trong đó 20 đơn vị đạt 100%. Về chất lượng, 76,5% thí sinh trả lời đúng từ 75-100% câu hỏi, cho thấy sự quan tâm sâu rộng đến chuyển đổi số.

Kết quả, Ban Tổ chức đã chọn ra 16 cá nhân có thành tích cao để trao giải và tuyên dương 6 tập thể có thành tích nổi bật, tham gia tích cực, chất lượng. Các giải cá nhân gồm: 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Giải Nhất thuộc về ông Nguyễn Công Tài, Trường THCS Vinh Thanh. Các tập thể được tuyên dương gồm: Thanh tra TP. Huế, Sở Tài chính, UBND xã Phú Lộc, UBND phường Hương Trà, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực số 3 và Trường Cao đẳng Y tế Huế (nay là Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế).

 Tuyên dương 6 thể có thành tích nổi bật, tham gia tích cực, chất lượng tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số năm 2025

Cuộc thi là một hoạt động ý nghĩa trong phong trào "Bình dân học vụ số" do UBND thành phố phát động, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cộng đồng, giúp cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách, lợi ích và ứng dụng của chuyển đổi số trong đời sống, công việc và quản lý đô thị. 

Thông qua Cuộc thi còn khuyến khích người dân tăng cường trải nghiệm, tương tác và sử dụng nền tảng Hue-S, hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích đô thị thông minh, góp phần lan tỏa phong trào chuyển đổi số trên toàn thành phố Huế - vì một Huế thông minh, hiện đại và gần gũi hơn với cộng đồng.

HOÀI THƯƠNG
