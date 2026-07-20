Tăng cường giám sát công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại cơ sở

Đoàn giám sát làm việc tại xã Phú Vinh

Hoạt động giám sát triển khai theo Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 20/2/2025 của Ban Chỉ đạo PCTHTL thành phố về thực hiện công tác PCTHTL giai đoạn 2025-2026. Đặc biệt, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đoàn tập trung đánh giá việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hằng năm, tổ chức ký cam kết không hút thuốc trong cơ quan, treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực quy định, đồng thời kiểm tra công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản liên quan đến Luật PCTHTL.

Qua giám sát, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì môi trường làm việc không khói thuốc. Hầu hết các cơ quan đã nhanh chóng ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức ký cam kết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, việc niêm yết nội quy, treo biển cấm hút thuốc, xây dựng quy chế và tăng cường kiểm tra, giám sát cũng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của cán bộ, người lao động trong việc thực hiện quy định về PCTHTL.

Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTHTL; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đưa kết quả thực hiện nội dung này vào báo cáo tổng kết và tiêu chí thi đua hằng năm của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần duy trì việc ký cam kết xây dựng môi trường không khói thuốc, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, giám sát và vận động cán bộ, người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Nhiều đơn vị cũng kiến nghị các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác PCTHTL; đồng thời bổ sung pano, áp phích, tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông tại cơ sở. Đây được xem là những giải pháp thiết thực góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc lành mạnh, từng bước giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố.