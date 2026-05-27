Chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc

Tham dự buổi lễ có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Năm nay, Tổ chức Y tế thế giới phát động Ngày Thế giới không thuốc lá với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chủ đề hướng đến việc phơi bày các chiến lược tiếp thị tinh vi của các tập đoàn thuốc lá nhằm lôi kéo thế hệ người sử dụng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên; đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau 13 năm triển khai Luật PCTHTL, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm đáng kể; tình trạng phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc cũng được cải thiện rõ rệt.

Riêng tại TP. Huế, chương trình PCTHTL được triển khai thí điểm từ năm 2009 và đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn xã hội. Kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc lá và công tác PCTHTL tại Thừa Thiên Huế năm 2022 cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành là 45,1%, ở nữ giới là 3,7%; tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở mức 1%. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân biết đến Luật PCTHTL tăng từ 65,8% năm 2018 lên 78,2% vào năm 2022.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị diễn ra Tuần lễ Festival Huế 2026 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, việc xây dựng môi trường không khói thuốc càng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Huế xanh, sạch, an toàn và thân thiện đối với người dân, du khách.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động PCTHTL theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành y tế được giao chủ trì phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL; tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục chú trọng tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên, đặc biệt tại các trường THCS, THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch công tác thường niên, thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn vì sức khỏe cộng đồng.