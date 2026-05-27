  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 29/05/2026 12:39

Chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc

HNN.VN - Sáng 29/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) thành phố tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2026 với thông điệp chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thế hệ trẻ.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 Đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc láKhông để khói thuốc lá phủ lên sức khỏe, tương lai người lao động

Lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành, đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại lễ mít tinh 

Tham dự buổi lễ có TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố.

Năm nay, Tổ chức Y tế thế giới phát động Ngày Thế giới không thuốc lá với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chủ đề hướng đến việc phơi bày các chiến lược tiếp thị tinh vi của các tập đoàn thuốc lá nhằm lôi kéo thế hệ người sử dụng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên; đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, sau 13 năm triển khai Luật PCTHTL, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hút thuốc lá điếu thông thường trong nam giới trưởng thành giảm đáng kể; tình trạng phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại gia đình, nơi công cộng và nơi làm việc cũng được cải thiện rõ rệt.

Riêng tại TP. Huế, chương trình PCTHTL được triển khai thí điểm từ năm 2009 và đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và toàn xã hội. Kết quả nghiên cứu về thực trạng sử dụng thuốc lá và công tác PCTHTL tại Thừa Thiên Huế năm 2022 cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới trưởng thành là 45,1%, ở nữ giới là 3,7%; tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở mức 1%. Đáng chú ý, tỷ lệ người dân biết đến Luật PCTHTL tăng từ 65,8% năm 2018 lên 78,2% vào năm 2022.

Diễu hành hưởng ứng lễ mít ting 

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị diễn ra Tuần lễ Festival Huế 2026 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, việc xây dựng môi trường không khói thuốc càng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Huế xanh, sạch, an toàn và thân thiện đối với người dân, du khách.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động PCTHTL theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, ngành y tế được giao chủ trì phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL; tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, ngành giáo dục tiếp tục chú trọng tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá trong học sinh, sinh viên, đặc biệt tại các trường THCS, THPT và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các cơ quan, đơn vị cũng được yêu cầu đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch công tác thường niên, thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn vì sức khỏe cộng đồng. 

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
thuốc lámít tingtp. huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá

Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục lựa chọn chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5) là “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo-Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”. Chủ đề này nhằm cảnh báo về các chiến lược tiếp thị tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá.

Đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá
Kiểm soát thuốc lá toàn diện hơn, tập trung bảo vệ thanh thiếu niên và trẻ em

Theo Bộ Y tế, cả nước hiện có hơn 15 triệu người hút thuốc và nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc cao nhất thế giới. Đáng chú ý, mỗi năm có khoảng 103 nghìn người Việt tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có 18.800 trường hợp do hút thuốc thụ động.

Kiểm soát thuốc lá toàn diện hơn, tập trung bảo vệ thanh thiếu niên và trẻ em
Khởi tố 2 đối tượng buôn bán 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 22/5, Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1974), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Đặng Hữu Tảo và “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Nguyễn Thị Phương để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán 3 000 bao thuốc lá nhập lậu

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top