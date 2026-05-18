Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cuộc thi được tổ chức vào ngày 16/5 đối với Chi đoàn Tòa án nhân dân thành phố, Chi đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và Đoàn Trường Trung cấp Công nghệ số 10. Ngày 19/5 dự kiến sẽ diễn ra phần thi của Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi đoàn cơ quan Thành ủy và Chi đoàn Báo, Phát thanh và Truyền hình Huế.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên nền tảng Bình dân học vụ số “MobiEdu Moocs”. Mỗi cá nhân được tham gia tối đa 3 lần thi, kết quả được tính theo lần có số điểm cao nhất.

Mỗi lượt thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 10 phút. Trong đó, nội dung tập trung vào các chủ đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Các cơ quan Đảng thành phố và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cơ quan Đảng thành phố.

Chị Hồ Thị Khánh Vân, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế cho biết, cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên.

Hoạt động lần này còn thể hiện tinh thần linh hoạt, đổi mới trong tổ chức các hoạt động Đoàn theo hướng chuyển đổi số, phù hợp với đặc thù công việc của đoàn viên, thanh niên tại các cơ quan Đảng.