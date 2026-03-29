Phòng, chống tác hại của thuốc lá với học sinh phổ thông

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Dương Thị Thanh Hương cho biết, cuộc thi hướng tới việc tạo ra nguồn tài liệu giảng dạy phong phú, chất lượng về phòng, chống tác hại của thuốc lá để sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục.

Các bài giảng dự thi cần cung cấp thông tin khoa học, chính xác về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; phổ biến quy định pháp luật, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh và ứng phó với các hành vi dụ dỗ sử dụng thuốc lá; đồng thời, khuyến khích các bài giảng không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn hướng tới việc hình thành thái độ kiên quyết “nói không” với thuốc lá trong học sinh thông qua các phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Tác phẩm dự thi có thể là bài giảng điện tử, video, infographic, trò chơi tương tác hoặc các hình thức kết hợp; không giới hạn hình thức thể hiện.

Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 31/5/2026, thông qua hệ thống trực tuyến http://tinyurl.com/TKBGthuocla2026. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026.

