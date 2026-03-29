Phòng, chống tác hại của thuốc lá với học sinh phổ thông

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Báo Giáo dục và Thời đại phối hợp Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và các đơn vị liên quan phát động cuộc thi thiết kế bài giảng về môi trường không khói thuốc lần thứ II năm 2026.

Giảm tác hại từ thuốc láBảo vệ thế hệ trẻ Việt Nam trước tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho giáo viên và cán bộ quản lý tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc. Cuộc thi nhằm hưởng ứng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không khói thuốc.

Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại Dương Thị Thanh Hương cho biết, cuộc thi hướng tới việc tạo ra nguồn tài liệu giảng dạy phong phú, chất lượng về phòng, chống tác hại của thuốc lá để sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục.

Các bài giảng dự thi cần cung cấp thông tin khoa học, chính xác về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng; phổ biến quy định pháp luật, trang bị kỹ năng nhận biết, phòng tránh và ứng phó với các hành vi dụ dỗ sử dụng thuốc lá; đồng thời, khuyến khích các bài giảng không chỉ dừng ở việc truyền đạt kiến thức, mà còn hướng tới việc hình thành thái độ kiên quyết “nói không” với thuốc lá trong học sinh thông qua các phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi.

Tác phẩm dự thi có thể là bài giảng điện tử, video, infographic, trò chơi tương tác hoặc các hình thức kết hợp; không giới hạn hình thức thể hiện.

Mỗi cá nhân hoặc nhóm tác giả có thể gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi.

Thời gian nhận bài dự thi kéo dài đến hết ngày 31/5/2026, thông qua hệ thống trực tuyến http://tinyurl.com/TKBGthuocla2026. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây “lá chắn” an toàn cho đô thị Huế

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan, thiên tai không còn đi theo quy luật quen thuộc. Vì vậy, chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành yêu cầu mang tính chiến lược đối với sự phát triển bền vững của thành phố Huế.

Châu Á quyết liệt phòng, chống virus Nipah

Đầu tháng 2/2026, bang Tây Bengal (Ấn Độ) trở thành tâm điểm của đợt bùng dịch mới của virus Nipah - căn bệnh được biết đến với tỷ lệ tử vong cao từ 40% - 70% và khả năng lây lan xuyên biên giới. Tin tức này đã gây chấn động khắp châu Á, buộc chính phủ các nước trong khu vực cảnh giác cao độ, trong đó các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Pakistan, Singapore và Nepal… nhanh chóng thắt chặt các thủ tục sàng lọc y tế tại sân bay và cửa khẩu biên giới, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra đối với du khách đến từ các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ y tế các nước mô tả những biện pháp này là công tác phòng ngừa đối với căn bệnh nguy hiểm Nipah.

Xử lý hơn 123.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Sáng 9/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Xây dựng và mở rộng cơ sở vật chất cùng chương trình dạy bơi an toàn

Chiều 15/12, Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids tại Việt Nam và tổ chức Hue Help tổ chức hội nghị chia sẻ tổng kết đánh giá kết quả triển khai dự án (DA) phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2024 - 2025 và kêu gọi sự tài trợ đầu tư trong giai đoạn mới. Hội nghị là dịp nhìn lại những mô hình can thiệp hiệu quả, đồng thời mở ra cơ hội huy động sự đồng hành của các tổ chức, đối tác trong công tác bảo vệ an toàn cho trẻ em.

