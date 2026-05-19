Không để khói thuốc lá phủ lên sức khỏe, tương lai người lao động

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng trao quà tặng công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ mít tinh.

Sáng 24/5, tại Ninh Bình, diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Không khói thuốc lá và Ngày Thế giới Không thuốc lá 31/5 năm 2026.

Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình phối hợp Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận tổ chức.

Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động thường niên do Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp triển khai, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về tác hại của thuốc lá, đồng thời lan tỏa xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Lễ mít-tinh với sự tham gia của 500 đại biểu, đoàn viên và công nhân lao động. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, trách nhiệm của các cấp công đoàn và người sử dụng lao động trong việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, an toàn, không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bảo vệ sức khỏe cho bản thân người lao động và cộng đồng.

Trước thực trạng đó, Tổ chức Y tế thế giới đã phát đi thông điệp hành động cho Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026: “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo - Hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cho biết, đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, chăm lo và bảo vệ sức khỏe đoàn viên, người lao động luôn là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm chính trị và cũng là tình cảm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đối với người lao động cả nước.

Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và địa phương triển khai nhiều hoạt động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thay đổi nhận thức và hành vi; từng bước hình thành lối sống lành mạnh trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

"Không khói thuốc”, “Nơi làm việc xanh - sạch - an toàn” đã mang lại những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường lao động, nâng cao năng suất, chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người lao động.

Tuy nhiên, trước sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các sản phẩm nicotine thế hệ mới, chúng ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Không ít người lao động trẻ vẫn xem thuốc lá điện tử như một xu hướng hiện đại mà chưa nhận thức đầy đủ những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và tương lai của chính mình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh: Một môi trường không khói thuốc không chỉ giúp giảm bệnh tật, tiết kiệm chi phí y tế hay nâng cao năng suất lao động.

Nhận thức được điều đó, hơn lúc nào hết, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong cuộc chiến phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường lao động văn minh, an toàn và lành mạnh cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền theo hướng gần gũi, thực chất và có sức lan tỏa cao; tăng cường ứng dụng nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức truyền thông hiện đại để nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động, nhất là lao động trẻ về tác hại của thuốc lá và nicotine.

Phải làm cho mỗi người lao động hiểu rằng: Từ bỏ thuốc lá không chỉ là bảo vệ sức khỏe của chính mình mà còn là bảo vệ gia đình, đồng nghiệp và tương lai con trẻ.

Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; coi đây là một tiêu chí quan trọng của môi trường lao động văn minh, hiện đại và nhân văn.

Tăng cường các chương trình hỗ trợ cai nghiện thuốc lá cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phối hợp với ngành Y tế để tư vấn, khám sức khỏe, hỗ trợ điều trị và chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Mỗi cán bộ công đoàn, mỗi đoàn viên cần trở thành một người truyền cảm hứng cho lối sống lành mạnh; dám nói không với thuốc lá; dám nhắc nhở, vận động người thân, đồng nghiệp cùng chung tay xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng cũng cho biết: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động trong hành trình đầy ý nghĩa này.

Đồng thời kêu gọi: Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ mỗi công đoàn cơ sở, mỗi doanh nghiệp, mỗi gia đình và từ chính mỗi chúng ta, để khói thuốc không còn là cái bóng phủ lên sức khỏe, hạnh phúc và tương lai của người lao động Việt Nam.

Tại sự kiện, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, tổng kinh phí 100 triệu đồng.

