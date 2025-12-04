Hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào trong các ngày 2 và 3/12, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Kết quả chuyến công tác đã góp phần định hình và hiện thực hóa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.”

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và đóng góp vào thành công hết sức tốt đẹp của Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì, với các định hướng chiến lược, trong đó nâng cấp nội hàm quan hệ Việt Nam-Lào lên “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.”

Tại cuộc họp cấp cao 2 Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa-giáo dục và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua.

Đặc biệt, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Trong đó, Thủ tướng cam kết sẽ chỉ đạo triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi, hiện thực hóa nội hàm quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào” bằng những chương trình, dự án cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh thay đổi tư duy cũng là nguồn lực rất quan trọng, làm mới những nội hàm hợp tác đã có; đồng thời đi vào những lĩnh vực mới, thể hiện tinh thần “gắn kết chiến lược,” phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, đặc biệt là phải có sự tham gia của không chỉ khu vực Nhà nước mà cả các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Kỳ họp không chỉ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025 và năm 2025; trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026-2030 và năm 2026, mà đặc biệt quan trọng là bàn nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa ngay kết quả Cuộc họp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại Kỳ họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần có quyết tâm mới, cách tiếp cận mới, động lực mới, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế mới để hai nước cùng nhau phát triển; đồng thời thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa, xây dựng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.

Nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là ngay sau Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng, hai Thủ tướng thống nhất hai bên bắt tay ngay làm sâu sắc nội hàm quan hệ Việt Nam-Lào với tầm cao mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược,” với “quan hệ chính trị là sống còn, hợp tác quốc phòng-an ninh và kinh tế là then chốt, hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục-đào tạo là đột phá, hợp tác doanh nghiệp và nhân dân là nền tảng, hợp tác địa phương là đòn bẩy.”

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nhau nâng mức tin cậy chiến lược lên tầm cao hơn; tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng, với việc thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng của mỗi nước; tháo gỡ khó khăn, rào cản, bảo đảm các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước phát huy hiệu quả cao…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết tại Kỳ họp, hai bên đã ký các hiệp định, các văn bản để tiếp tục triển khai các thỏa thuận cấp cao. Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng với trách nhiệm là Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào, cá nhân bộ trưởng sẽ cố gắng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Lào-Việt Nam để cùng triển khai quyết liệt những nhóm nhiệm vụ, giải pháp, những nội dung hợp tác đã được ký kết để hiện thực hóa quan hệ vừa được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thống nhất, đó là “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.”

Cũng với tâm thế đó, trong cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nội dung phần lớn đều tập trung vào việc triển khai, hiện thực hóa ngay những thỏa thuận của cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng được tổ chức ngay trước đó.

Trong cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trên tinh thần quán triệt chỉ đạo của Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng diễn ra trước đó 1 ngày, hai chính phủ sẽ tích cực cụ thể hóa thành Kế hoạch Hành động phối hợp khẩn trương đề ra các biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác để mở ra chương hợp tác mới giữa hai Đảng, hai nước.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào cùng dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào với chủ đề: "Hợp tác chiến lược - Kiến tạo phát triển thịnh vượng" kêu gọi doanh nghiệp hai nước - như là những chủ thể quan trọng, hiện thực hóa phương châm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước, như Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, gắn kết chiến lược thì trong đó có gắn kết các doanh nghiệp với nhau; gắn kết hợp tác về kinh tế với nhau; gắn kết hai nền kinh tế với nhau và cùng nhau phát triển. Doanh nghiệp phải góp phần làm cho tình hữu nghị vĩ đại này ngày càng vĩ đại hơn, đoàn kết càng đoàn kết hơn”.

Lãnh đạo 2 nước nhấn mạnh thời gian tới tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; tập trung khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực… và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư các dự án quy mô lớn tại Lào.

Với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn” và tinh thần trên quan hệ “từ trái tim đến trái tim,” Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, Tập đoàn Than-Khoáng sản, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Hóa chất, Vinamilk, Tập đoàn Trường Hải (THACO), Việt Phương, TH True Milk… tiếp tục đầu tư tại Lào, phát triển hạ tầng giao thông, các cảng hàng không, cảng biển (của Lào tại Việt Nam), viễn thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến khoáng sản…; sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD/năm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của hai Thủ tướng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư 2 nước cho rằng việc đầu tư tại 2 nước không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn là trách nhiệm, tình cảm “từ trái tim đến trái tim”; đồng thời cam kết đầu tư với tinh thần, trách nhiệm cao đảm bảo hiệu quả, minh bạch, trách nhiệm, vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Bounleuth Luangpaseuth, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Lào cho biết thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư của doanh nghiệp Lào-Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng và phù hợp với các kế hoạch phát triển ưu tiên của Lào trong tương lai; tiếp tục tăng cường phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong việc thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp Lào-Việt Nam nhằm gia tăng giá trị xuất nhập khẩu thông qua việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, diễn đàn doanh nghiệp và các hoạt động khác theo các điều kiện đã được hai bên thống nhất.

Ông Đào Trọng Cường, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cho rằng, để hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ hai nước trong việc gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào, các tập đoàn kinh tế nhà nước nói chung sẽ tập trung triển khai, ưu tiên triển khai các dự án về mặt kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội để giải quyết công ăn việc làm và tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương của Lào phát triển. Đối với dự án khai thác mỏ kali tại Lào, Tập đoàn Hóa chất sẽ tập trung triển khai với trách nhiệm, tinh thần cao nhất thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng và hoàn thành được các công việc, các hạng mục theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ hai nước.

Kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Lào không chỉ góp phần đưa ra định hướng chiến lược mà còn thúc đẩy hiện thực hóa các cam kết chính trị bằng những chương trình, dự án cụ thể.

Trong đó, chính phủ và các bộ, ngành hai bên đã ký kết 4 văn kiện hợp tác; các doanh nghiệp ký kết, trao 9 thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Saigontourist cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Tập đoàn Saigontourist đã phối hợp với Vietnam Airlines và Hiệp hội các doanh nghiệp du lịch Lào ký thỏa thuận hợp tác để tăng cường các dòng khách luân chuyển giữa hai nước và thông qua đó làm cầu nối để tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị của hai nước cũng như kết nối, tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư và gắn kết hơn trong lĩnh vực kinh tế.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào lần này, thực hiện hiệu quả các mục tiêu Bộ Chính trị đã đề ra tại Cuộc họp cấp cao của hai Đảng; thể hiện quyết tâm mới, cách tiếp cận mới, động lực mới, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế mới để hai nước cùng nhau phát triển; đồng thời thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa, xây dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam-Lào trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ./.