  • Huế ngày nay Online
Thế giới

EU có chiến lược 3,5 tỷ USD giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu thô

ClockThứ Năm, 04/12/2025 09:18
Kế hoạch tập trung vào việc tạo ra một trung tâm châu Âu về vật liệu quan trọng, nơi sẽ tổng hợp các đơn đặt hàng của doanh nghiệp và xây dựng kho dự trữ chung cho những dự án then chốt.

EU đơn giản hóa quy định về hạ tầng đường sắt, thúc đẩy giao thông xanhEU áp dụng biện pháp tự vệ đối với ngành hợp kim sắt

 Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ công bố một chiến lược trị giá 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguyên liệu thô quan trọng.

Gói tài trợ nằm trong Chương trình ReSourceEU, nhằm tìm cách giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của khối đối với các mặt hàng chủ chốt bằng một sáng kiến tài trợ để hỗ trợ 25-30 dự án chiến lược trong lĩnh vực này.

Kế hoạch tập trung vào việc tạo ra một trung tâm châu Âu về vật liệu quan trọng, nơi sẽ tổng hợp các đơn đặt hàng của doanh nghiệp và xây dựng kho dự trữ chung cho những dự án then chốt.

Cuộc thảo luận diễn ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Trung Quốc, quốc gia đã cảnh báo mở rộng kiểm soát đối với việc xuất khẩu đất hiếm, bao gồm nam châm được sử dụng trong mọi thứ từ cửa ôtô, tủ lạnh đến máy chụp cộng hưởng từ (MRI).

Mối lo ngại rằng châu Âu có thể bị tụt lại phía sau Mỹ, Nhật Bản, Canada và Australia đang lan rộng trong ngành công nghiệp, với những công ty ôtô lớn của Mỹ đã làm việc với các tập đoàn khai thác mỏ để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các nỗ lực của Mỹ, EU và Vương quốc Anh nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung đã trở nên khẩn cấp hơn vào tháng 10/2025 khi Trung Quốc cảnh báo đưa ra các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với xuất khẩu đất hiếm toàn cầu kể từ tháng 12.

Mối nguy đó đã được dỡ bỏ như một phần của thỏa thuận được ký kết hồi cuối tháng 10/2025 giữa Trung Quốc và Mỹ tại Hàn Quốc nhưng sự tạm hoãn này chỉ kéo dài 12 tháng.

Năm 2020, hơn 98% lượng đất hiếm nhập khẩu của EU đến từ Trung Quốc và 78% nhu cầu lithium của khối được cung cấp từ Chile./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: EUchiến lượcgiảm phụ thuộcTrung Quốcnguyên liệu thô
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải

Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước Đối tác Nam Địa Trung Hải ngày 28/11 đã chính thức ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải tại Barcelona (Tây Ban Nha). Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tiến trình Barcelona.

EU ra mắt Hiệp ước vì Địa Trung Hải
Nâng tầm y tế TP. Huế trong chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị xác định những giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới. Tại TP. Huế, địa phương giữ vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung, việc thực hiện Nghị quyết được xem là bước đi chiến lược, vừa cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, vừa tạo nền tảng để ngành y tế khẳng định vị thế trong thời kỳ phát triển mới.

Nâng tầm y tế TP Huế trong chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top