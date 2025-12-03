EU có chiến lược 3,5 tỷ USD giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về nguyên liệu thô

Đất hiếm được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ công bố một chiến lược trị giá 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các nguyên liệu thô quan trọng.

Gói tài trợ nằm trong Chương trình ReSourceEU, nhằm tìm cách giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của khối đối với các mặt hàng chủ chốt bằng một sáng kiến tài trợ để hỗ trợ 25-30 dự án chiến lược trong lĩnh vực này.

Kế hoạch tập trung vào việc tạo ra một trung tâm châu Âu về vật liệu quan trọng, nơi sẽ tổng hợp các đơn đặt hàng của doanh nghiệp và xây dựng kho dự trữ chung cho những dự án then chốt.

Cuộc thảo luận diễn ra khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Trung Quốc, quốc gia đã cảnh báo mở rộng kiểm soát đối với việc xuất khẩu đất hiếm, bao gồm nam châm được sử dụng trong mọi thứ từ cửa ôtô, tủ lạnh đến máy chụp cộng hưởng từ (MRI).

Mối lo ngại rằng châu Âu có thể bị tụt lại phía sau Mỹ, Nhật Bản, Canada và Australia đang lan rộng trong ngành công nghiệp, với những công ty ôtô lớn của Mỹ đã làm việc với các tập đoàn khai thác mỏ để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các nỗ lực của Mỹ, EU và Vương quốc Anh nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung đã trở nên khẩn cấp hơn vào tháng 10/2025 khi Trung Quốc cảnh báo đưa ra các biện pháp kiểm soát sâu rộng đối với xuất khẩu đất hiếm toàn cầu kể từ tháng 12.

Mối nguy đó đã được dỡ bỏ như một phần của thỏa thuận được ký kết hồi cuối tháng 10/2025 giữa Trung Quốc và Mỹ tại Hàn Quốc nhưng sự tạm hoãn này chỉ kéo dài 12 tháng.

Năm 2020, hơn 98% lượng đất hiếm nhập khẩu của EU đến từ Trung Quốc và 78% nhu cầu lithium của khối được cung cấp từ Chile./.