Triển khai dự án tăng cường quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục

HNN.VN - Sáng 25/11, Hội Kế hoạch hóa gia đình (KKHGĐ) TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai Dự án Respond - dự án hướng đến tăng cường quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục (SKSS/SKTD) và áp dụng các cơ chế phân phối dịch vụ mới cho cộng đồng. Đây là dự án quan trọng được thực hiện từ tháng 8/2025 tại 7 tỉnh, thành và đơn vị gồm: Quảng Ninh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Lâm Đồng, Cần Thơ và Phòng khám số 2 Lê Đức Thọ.

 Kiểm tra sức khỏe cho phụ nữ mang thai

Dự án tập trung vào một số hợp phần chính, trong đó nổi bật là việc nâng cao năng lực hệ thống tổ chức của Hội KKHGĐ để cung cấp các hoạt động thông tin, giáo dục và dịch vụ SKSS/SKTD chất lượng; đồng thời đẩy mạnh tham mưu, đề xuất và triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy phổ cập dịch vụ SKSS/SKTD toàn diện đến với mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, dự án chú trọng hỗ trợ các nhóm yếu thế - những đối tượng thường khó tiếp cận dịch vụ SKSS/SKTD - như người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người nghèo, người ở vùng sâu vùng xa, người đồng tính.

Theo Ban quản lý dự án, một trong những kỳ vọng lớn nhất là tăng đáng kể tỷ lệ người dân được tiếp cận dịch vụ SKSS/SKTD chất lượng cao. Song song với đó, dự án đặt mục tiêu thay đổi tích cực về kiến thức, thái độ và hành vi của cộng đồng trong tiếp cận dịch vụ, đặc biệt liên quan đến bình đẳng giới, quyền tình dục và hòa nhập xã hội.

Việc triển khai Dự án Respond tại TP. Huế được đánh giá là phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân của địa phương. Các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất rằng, để dự án đạt hiệu quả, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội KKHGĐ, các sở, ngành, chính quyền cơ sở và đội ngũ làm công tác dân số, y tế cộng đồng. Dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ SKSS/SKTD mà còn tạo nền tảng để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và bình đẳng hơn cho tất cả mọi người.

KHÁNH THƯ
