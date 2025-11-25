Hiện đại hóa giáo dục, nâng cao chất lượng y tế

Quang cảnh phiên thảo luận ở tổ 6. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố

Đoàn ĐBQH TP. Huế tham gia thảo luận tại tổ 6 cùng các đoàn Lạng Sơn và Đồng Nai.

Tăng cường chuyển đổi số trong y tế

Đối với Chủ trương đầu tư Chương trình MTQG về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035, đại biểu Nguyễn Hải Nam (Đoàn ĐBQH TP. Huế) đề xuất đặt các chỉ tiêu cụ thể như: Giảm 20% tỷ lệ tử vong do các bệnh không lây nhiễm (NCD) vào năm 2035; phủ 100% hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; giảm 30% chi phí y tế hộ gia đình đối với các bệnh mạn tính.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh các thách thức đang đặt ra gồm: Già hóa dân số nhanh, dịch bệnh mới nổi, sức khỏe tâm thần, bệnh không lây nhiễm, biến đổi khí hậu… Do đó, cần đặc biệt tăng cường nội dung chuyển đổi số trong y tế. “Hồ sơ sức khỏe điện tử và ứng dụng AI trong y tế phải trở thành cấu phần quan trọng của chương trình, nhất là khi Việt Nam đã có luật về trí tuệ nhân tạo”, ông Nam nói. Cùng với đó, đại biểu đề nghị làm rõ cơ chế phân cấp, giao quyền và trách nhiệm đi kèm; mở rộng cơ chế huy động đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) nhằm nâng chất lượng chăm sóc người cao tuổi, bệnh mạn tính và dịch vụ y tế dự phòng.

Về y tế cơ sở, ông Nam đề xuất hoàn thiện mô hình trạm y tế thông minh với 5 chức năng: Quản lý bệnh mạn tính; tiêm chủng; chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em; khám chữa bệnh từ xa; quản trị số. Đại biểu Nguyễn Hải Nam cũng gợi mở nghiên cứu mô hình bác sĩ gia đình, chuẩn hóa quy mô nhân lực theo dân số; xem xét áp dụng gói dịch vụ y tế cơ bản (Essential Health Package) có cơ chế chi trả, đồng chi trả rõ ràng.

Với xu hướng già hóa dân số, ông Nam đề nghị nghiên cứu thêm mô hình bảo hiểm chăm sóc dài hạn, học hỏi kinh nghiệm Nhật Bản và Hàn Quốc; đồng thời phát triển mạng lưới trung tâm sức khỏe tâm thần cộng đồng ở quận, huyện để sàng lọc, can thiệp sớm các rối loạn như trầm cảm và lo âu - những vấn đề đang ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội.

Hướng tới giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế

Ở lĩnh vực giáo dục, đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị đưa vào chương trình những mục tiêu đo lường được, phù hợp yêu cầu chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ông Nam nêu một số chỉ tiêu như, đến năm 2030, 70% cơ sở giáo dục đạt chuẩn số hóa; tối thiểu 90% giáo viên, giảng viên đạt chuẩn nghề nghiệp mới; 50% học sinh phổ thông tham gia STEM và AI; 80% lao động tiếp cận đào tạo, đào tạo nâng cao kỹ năng nghề qua mô hình giáo dục mở; tăng gấp ba số trường đạt chuẩn quốc tế so với năm 2025; phát triển hệ sinh thái giáo dục xuyên biên giới.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam khẳng định việc ứng dụng AI và Internet trong giáo dục là xu hướng không thể né tránh. Vấn đề là xây dựng cơ chế giúp hạn chế các tác động tiêu cực và khai thác hiệu quả các mặt tích cực để nâng cao dân trí, kỹ năng, trình độ khoa học - công nghệ, đóng góp vào mục tiêu đưa đất nước phát triển hùng cường.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam tham gia thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH thành phố

Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Huế) bày tỏ băn khoăn về tính khả thi của một số mục tiêu cao, như 100% giáo viên đạt chuẩn vào năm 2035 hay có cơ sở giáo dục đại học nằm trong nhóm 100 trường tốt nhất thế giới. Theo bà Sửu, cần lượng hóa rõ lộ trình từng giai đoạn: Đến năm nào đạt 50%, năm nào đạt 70%, và thời điểm đạt 100%. “Nếu không có lộ trình cụ thể, mục tiêu sẽ mang tính hình thức”, bà Sửu nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Sửu cũng đề nghị các chương trình giáo dục và y tế phải gắn với các chuẩn quốc tế, tham chiếu các bộ chỉ số uy tín như, PISA, TALIS, PIA… nhằm bảo đảm tính hội nhập và khả năng đánh giá độc lập.

Về đối tượng thụ hưởng, bà Sửu lưu ý dự thảo chưa nêu rõ các trường ngoài phạm vi hỗ trợ, đó là các cơ sở giáo dục đặc biệt quan trọng đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà đề nghị bổ sung quy định để các trường này được xem xét theo cơ chế riêng khi có nhu cầu đặc thù, bảo đảm công bằng và không bỏ sót đối tượng.

Đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình MTQG Giáo dục - đào tạo, đại biểu Nguyễn Thị Sửu cho rằng tổng mức đầu tư rất lớn nhưng chưa có đánh giá chi tiết về nhu cầu và hiệu quả. Bà Sửu dẫn chứng Dự án 3 - đầu tư cơ sở vật chất có tổng vốn lên đến 277.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2035, riêng giai đoạn đầu trên 60.000 tỷ đồng. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xây dựng báo cáo đánh giá nhu cầu và hiệu quả của từng dự án thành phần trước khi phê duyệt, nhằm tránh lãng phí và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực.