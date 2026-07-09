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ClockThứ Sáu, 10/07/2026 12:39

Học sinh đồng diễn áo dài hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Huế

HNN.VN - Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Huế năm 2026, sáng 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức chương trình đồng diễn “Nét đẹp áo dài trong trường học” tại Trường THPT Phan Đăng Lưu.

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 Nữ sinh đồng diễn áo dài trong sân trường

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 300 học sinh, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam trong môi trường học đường, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng của bản sắc văn hóa Việt Nam. Đối với Huế, tà áo dài đã trở thành một phần của đời sống văn hóa, gắn với hình ảnh vùng đất Cố đô và góp phần tạo nên dấu ấn riêng của thành phố trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, những năm qua, TP. Huế đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị của áo dài, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và khẳng định thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Thông qua hoạt động này, ngành giáo dục mong muốn đưa hình ảnh tà áo dài đến gần hơn với học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và biểu diễn nghệ thuật. Qua đó, góp phần giáo dục thẩm mỹ, bồi đắp tâm hồn, xây dựng lối sống đẹp, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Học sinhđồng diễnáo dàihưởng ứngTuần lễ Áo dài Huế
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