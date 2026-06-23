Công nghệ số nâng tầm trải nghiệm du lịch

Khách tìm hiểu thông tin khi đến tham quan Huế

Ứng dụng công nghệ để khám phá Huế

Đến Huế du lịch, gia đình chị Nguyễn Thị Thái Hòa (du khách Hà Nội) chọn đặt Grab xích lô để trải nghiệm. Chị Hòa bảo, so với lần đến Huế cách đây 5 năm, Huế đã mang lại nhiều tiện ích hơn cho du khách, nhờ sự gắn kết công nghệ. Lần trước phải hỏi đường liên tục, lần này chỉ cần mở Hue-S. Từ việc đặt phương tiện di chuyển, đến hành trình tham quan các điểm đến, hệ thống thuyết minh tự động… tất cả tạo thuận lợi cho chị cùng gia đình có một trải nghiệm tốt hơn.

Sau nhiều năm triển khai, việc ứng dụng công nghệ trong du lịch tại Huế đang bước vào giai đoạn chiều sâu khi việc kết nối các dịch vụ di chuyển, ẩm thực, mua sắm và khám phá các điểm tham quan, di sản trên nền tảng số được định hướng triển khai đồng bộ. Nếu như trước đây, du khách buộc phải tìm kiếm thông tin qua các kênh truyền thống thì hiện nay, thông qua điện thoại thông minh, du khách có thể lên kế hoạch cho toàn bộ hành trình; từ đặt dịch vụ, phương tiện di chuyển đến tìm hiểu ẩm thực, lựa chọn nhà hàng và điểm tham quan. Đặc biệt, sự minh bạch về thông tin, nhất là giá cả tạo sự yên tâm cho du khách.

Thực tế, quá trình “số hóa” du lịch tại Huế đang được thực hiện hiệu quả thông qua nhiều sáng kiến, đặc biệt là những hợp tác công - tư. Điển hình như sự hợp tác giữa thành phố Huế và Grab Việt Nam đã và đang góp phần đưa giao thông, ẩm thực và các giá trị văn hóa địa phương lên nền tảng số. Ngay khi xuống sân bay, du khách có thể sử dụng dịch vụ GrabBike hoặc GrabCar để di chuyển thuận tiện về trung tâm thành phố. Trong quá trình khám phá Huế, ngoài việc trải nghiệm Huế qua Grab xích lô, việc tìm kiếm các địa chỉ ẩm thực đặc sắc cũng trở nên dễ dàng hơn thông qua danh mục quán “Trứ danh” trên GrabFood hoặc ứng dụng Hộ chiếu Ẩm thực Huế do Sở Du lịch triển khai.

Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Du lịch cho biết, một điểm nhấn quan trọng trong xây dựng du lịch thông minh phải kể đến là việc ứng dụng bản đồ du lịch số và công nghệ thực tế ảo VR360. Bản đồ du lịch số tích hợp thông tin về cơ sở lưu trú, điểm ăn uống, vui chơi giải trí và di tích lịch sử; được tích hợp trên nền tảng Hue-S, cho phép du khách định vị, tìm đường và nhận các gợi ý dịch vụ theo thời gian thực. Các tài nguyên du lịch được số hóa và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt được áp dụng, góp phần tối ưu hóa khả năng quản lý và hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin thuận tiện, trực quan.

Theo nhận định từ ngành du lịch, các nền tảng như Cổng thông tin du lịch Huế, Visit Huế và Hộ chiếu du lịch Huế trở thành hạt nhân tích hợp, cung cấp dịch vụ số toàn diện cho du khách. Việc ứng dụng công nghệ 3D trong số hóa ẩm thực Huế và đưa phần mềm quản lý lưu trú kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia cho thấy định hướng trong việc phát triển du lịch Huế theo hướng thông minh, hiện đại. Trên nền tảng đó, công nghệ cũng từng bước được đưa trực tiếp vào không gian di sản, tạo cách tiếp cận mới đối với giá trị truyền thống. Đặc biệt, chương trình “Hoàng cung Huyền ảo” tại Đại Nội với các hoạt động tái hiện nghi lễ, trình diễn nghệ thuật kết hợp ánh sáng và công nghệ 3D mapping đã biến không gian di tích thành trải nghiệm đêm giàu tính tương tác, thu hút đông đảo du khách.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong du lịch

Một trong những hướng đi quan trọng ngành du lịch đã và đang triển khai là nền tảng Trợ lý ảo du lịch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ cung cấp thông tin điểm đến, thời tiết, sự kiện và gợi ý lịch trình cá nhân hóa cho du khách. Công cụ này tối ưu hóa việc ra quyết định nhờ khả năng cá nhân hóa trải nghiệm theo sở thích và ngân sách của người đi du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, trước định hướng phát triển du lịch Huế theo hướng thông minh, bền vững gắn với khai thác giá trị di sản, một trong những nhóm giải pháp tiếp tục được thành phố và ngành du lịch đặt ra là phát triển du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số toàn diện. Huế đã và đang xây dựng hệ sinh thái du lịch số tích hợp các dịch vụ trên một nền tảng, số hóa tài nguyên, hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành và hệ thống quản lý thông minh. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng công nghệ mới như AI, dữ liệu lớn (Big Data), bản đồ số 3D, thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AR) tại bảo tàng, di tích và làng cổ để vừa nâng cao hiệu quả quản lý vừa gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Hiện nay, ngành du lịch đang tập trung hoàn thiện hạ tầng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, mở rộng các ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển du lịch. Tiếp tục vận hành và nâng cấp Cổng thông tin Du lịch thành phố Huế (visithue.vn) với 5 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Hoàn thành tích hợp, liên thông hệ thống báo cáo thống kê du lịch với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, với hơn 200 doanh nghiệp lữ hành, lưu trú thực hiện báo cáo định kỳ trên môi trường số.

Ngành du lịch cũng đang tiếp tục mở rộng ứng dụng thuyết minh đa phương tiện và thuyết minh tự động trên thiết bị di động từ các điểm di tích sang các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng. Ngoài ra, ngành du lịch cũng đang xây dựng bản đồ số các điểm du lịch chăm sóc sức khỏe, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành du lịch.